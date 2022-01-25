После первых больших потерь Путин дальше не пойдет – командующий ООС

Павлюк рассказал о возможной военной агрессии России. Фото: 24 канал

Президент России Владимир Путин сам понимает, что российские войска не пойдут дальше после того, как понесут первые большие потери в случае вторжения в Украину.

"Путин отдает себе отчет, что после тяжелых потерь его армия может остановиться сама. В этом нельзя доверять интуиции. Речь идет о холодном расчете", – в интервью The Times заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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"Если нашей разведке удастся предусмотреть направление главного российского удара в случае вторжения, то после первых больших потерь россияне не пойдут", сказал он.

Павлюк назвал вероятную дату вторжения РФ в Украину. Потенциальной датой начала называют 20 февраля. Тогда в Китае заканчиваются зимние Олимпийские игры и завершаются совместные российско-белорусские учения на границе Украины. Россия может атаковать по нескольким направлениям и захватить восемь ключевых регионов на востоке страны, включая города Днепр, Одесса и Харьков.