"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС

В селе Розтоки в Ивано-Франковской области работает реабилитационно-развлекательный лагерь для бойцов АТО и ООС "С любовью в сердце". Здесь для воинов организуют психологические тренинги и разные активности.

Gazeta.ua рассказала о том, как украинским защитникам помогают морально восстанавливаться после пережитых событий и о работе комплекса.

Основательницей лагеря является волонтер и глава общественной организации "По зову сердца" Татьяна Костинюк. Женщина работала в Министерстве финансов, однако решила изменить свою судьбу после начала войны в Донбассе.

Первый заезд организовала в 2015 году. Поняв необходимость такого места для поддержки ветеранов, она покинула престижную работу и посвятила себя помощи бойцам.

Татьяна Костинюк снялась в одной из серий сериала "Сильная", в котором рассказывается о женщинах, которые помогают воинам после возвращения с фронта.

Мы пообщались с Татьяной и узнали трудности, с которыми сталкивается во время волонтерской работы.

Автор: Дмитрий Анохин Волонтер Татьяна Костинюк уволилась из Министерства финансов, чтобы помогать украинским воинам-защитникам

Идея лагеря возникла не сразу. Сначала у нас было волонтерское движение, в рамках которого мы проводили разнообразные акции. Собранные на них средства были направлены на закупку всего необходимого для фронта. В 2015 году у нас как раз была такая Пасхальная акция "Арт-Майдан". Решили на вырученные деньги устроить отдых для защитников. Попробовали сначала собрать группу из ребят-земляков из района. Не сложилось. После этого через волонтеров из Мариуполя и Киева мы собрали группу из разных подразделений и разных регионов. Так был проведен первый заезд. Это было не в нынешнем лагере, а в селе Шешоры. Тогда никто не думал, что это забег на длинную дистанцию. Однако нам начали звонить по телефону: "А когда следующий заезд?". Не знали, что ответить, потому что в Шешорское лесничество нас пустили на один раз. Волонтеры из Киева сказали, что где-то в Косовском районе есть база, которую владельцы готовы предоставить для проведения таких проектов. И вот уже седьмой год здесь работает лагерь. Реабилитация воинов имеет свою специфику. Наработка мировых тренингов, арт-терапия, работа с психологами – это хорошо. Но для наших воинов самый мощный инструмент, который помогает восстанавливаться – это благодарность защищаемого ими народа. Это дает им возможность понять, что все не зря и их ценят, им готовы дарить тепло. Вот наша особенность.

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Как изменилась ваша жизнь с открытием лагеря?

Кардинально. Майдан, Революция и начало войны – застали меня в декретном отпуске. Я работала тогда в Министерстве финансов. В 2016 году должна была выходить из декрета. Но поняла, что если выйду на работу, это место не будет работать. Два месяца колебалась и приняла решение. Уволилась и продолжила деятельность, как общественный активист, волонтер.

Поддержал ли муж такое решение?

Алексей был на фронте. Мы познакомились с ним в лагере. Долго общались. Он настолько проникся всем, что происходит в лагере, что пригласил сюда волонтеров, друзей, которых он знал еще до фронта. Эти люди стали основополагающей поддержкой проекта. Появилось постоянное финансирование, лагерь вышел на новый уровень. Пусть она сейчас и не перекрывает 100 процентов потребностей, но 60 процентов закрывает. К поддержке лагеря присоединились благотворители на постоянной основе. Диаспора в Италии нам два года помогает финансово, продуктами питания, бытовой химией. Благодаря этому можем стабильно работать.

Автор: Дмитрий Анохин По словам Костинюк, можно вернуться с войны, но война никогда не оставит тебя

Вкладываете собственные средства в комплекс?

Если работать только за счет благотворительных денег, то будут долги. Два года назад возникла идея проводить между заездами воинов волонтерские благотворительные заезды для определенных групп. Средства, которые они могли бы заплатить в санатории или на базе, направляют сюда. Это позволяет перекрыть долги и потребности в ремонте. Лагерь – это не только заезд. Он только вершина айсберга и длится десять дней. А нужно еще обеспечивать функционирование комплекса. Ремонтные работы, уход за транспортом, территорией, уборка, кухня, все организационные моменты – все это нужно делать, чтобы потом устроить 10 дней праздника защитникам.

Сколько человек работает в лагере? На каких условиях?

По большому счету, основная деятельность лежит на наших с Алексеем плечах. Он выполняет всю мужскую часть. Иногда приезжают ребята, участники заездов, потому что понимают и чувствуют, как важно, чтобы это место существовало. Помогают с глобальными ремонтными работами. Бывает, волонтеры на заездах помогают. Все организационные моменты на мне. Кухня тоже. Есть помощница, которая иногда помогает. В общем, приходится самостоятельно все делать. Волонтеры или участницы боевых действий тоже приезжают. Однако на постоянной основе работников нет.

Вы постоянно общаетесь с людьми. Нет ли усталости или выгорания?

За семь лет не могу сказать, что не устали. Здесь нет ничего удивительного, потому что очень большая нагрузка - уборка комнат, стирка, закупка продуктов. В семейном обиходе женщина устает все делать, а здесь это делаешь в таких масштабах. Теперь поняла, что нужно вводить режим экономии ресурса, когда завершается заезд. Если чувствую, что не могу что-то делать – ложусь отдыхать, стараюсь уделять внимание детям. Чтобы не ходить, как зомби, не перенапрягаюсь. Ищу ресурсы в детях, семье. Мотивируют результаты, которые мы видим после работы с группой. Когда ребята счастливы, улыбающиеся и наполненные уезжают домой.

Автор: Дмитрий Анохин Вместе с мужем самостоятельно поддерживают функционирование лагеря. Иногда помогают ветераны или волонтеры

Как поддерживаете порядок в лагере, разрешаете конфликты?

До конфликтных и критических ситуаций, как правило, не доходит. Это военные люди. Они прекрасно понимают, что без дисциплины лагерь не может существовать. Срабатывает и взаимоуважение. Подготовку к работе с воинами я начинаю с телефонных разговоров, с формирования группы. Объясняю людям, что это за место, как оно работает, какая программа будет. Настраиваю на то, что это волонтерский проект, а не государственный санаторий. Говорю, что здесь нет обслуживающего персонала, что мы здесь будем все как одна большая дружная семья.

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Как защитники узнают о лагере?

Бойцы к нам попадают через режим сарафанного радио. Участники заездов рассказывают о лагере своим побратимы. Или волонтеры передают информацию. Пытались несколько раз давать объявления и формировать группу через Facebook. Не сработало, потому что это должны быть "свои", проверенные люди. Находиться в лагере могут только воины, прошедшие передовую.

Приходится ли отказывать кому-то?

Если группа уже заполнена под завязку, то приходится. Тогда прошу ребят позвонить по телефону в следующем месяце и записаться на следующий заезд. Отказываем, когда звонят по телефону воины второй или третьей линии. Извиняюсь и говорю, что у нас люди только с передовой. Мы работаем на доверии. Однако если человек обманывает, то мы в первый же вечер у костра, когда все рассказывают свои истории, понимаем это. Бывало отправляли людей домой. В лагере действует "сухой закон". Прощаемся с теми, кто злостно игнорирует это правило.

Автор: Дмитрий Анохин

Что делаете, когда человек находится в депрессии или в тяжелом психологическом состоянии?

У нас были ребята в очень тяжелом психологическом состоянии. Когда приезжали, то отталкивали нас и не хотели включаться в работу. Удавалось находить нужные слова, чтоб достучаться. Был случай, когда один из бойцов не хотел участвовать в упражнениях. Грозился, что на следующий день уедет. Я говорю: "Ну ты не приехал сюда для того, чтобы завтра уехать? Попробуй сделать над собой усилие. Вдруг понравится. Он отправился на встречу. А на четвертый день говорит: "Спасибо, что не отпустила". Иногда создается впечатление, что мы как инструмент в руках высшей силы. Потому что это место существует уже седьмой год только на волонтерских и благотворительных началах. И нужные ресурсы находятся, и нужна помощь тоже. Даются силы и необходимые слова.

Как можно охарактеризовать украинского воина?

Они все разные. Однако это все сильные люди, которые понимают, что их судьба – защищать свою страну, защищать нацию. Бывают простые ребята из маленьких городков или деревень. Бывают высокие интеллектуалы. Их нельзя в какие-то рамки уложить и подогнать под один образ. Но они невероятно крутые. Они настоящие – это слово подойдет для них лучше всего. Люди, не живущие мещанскими или меркантильными ценностями или исключительно собственными потребностями. Защитники готовы отдать жизнь за страну и мир.

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Влияет ли на Вас общение с бойцами?

Каждый из них влияет на меня, дает силы работать дальше. Горжусь знакомством с этими людьми и дружбой с ними. Им очень тяжело. Ты идешь искренне сражаться за эту землю, за этот народ. А когда возвращаешься, то часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" или "Какая разница". Мне даже сложно представить, что они чувствуют в этот момент. В лагере стараемся их отвлечь от этого безразличия и показать, что есть уйма людей, которые невероятно благодарны им, которые любят их, ценят и уважают.

Когда закончится война и тысячи героев вернутся с фронта, как помочь им влиться в обычную жизнь?

Это то, что мы делаем. Работаем же не только с ребятами, которые выходят на ротацию и возвращаются снова на передовую. Мы помогаем и демобилизованным воинам после ранений, которые уже не могут вернуться на фронт. Потому этот процесс рассчитан на все категории бойцов.

Автор: Дмитрий Анохин Татьяна считает, что главное для бойцов – благодарность и поддержка

Государство поддерживает проект?

Был период, когда мы получали определенные финансирования из областного бюджета, из районного. Но потом отказались от этого. Там была история, после которой я сказала, что большее свое время и усилия на это тратить не буду. Из областного бюджета выделили средства на поддержку, а в результате, на местном уровне, нам не дали возможность эти деньги освоить. Теперь работаем исключительно на благотворительные средства.

Как помогаете людям, которым тяжело вернуться к нормальной жизни?

Можно вернуться с войны, но война никогда не оставит тебя. Я прекрасно понимаю, что им с этим жить до конца жизни. Может, немного сдвинуться, отойти на второй план, но они уже никогда не будут такими, как до войны. В лагере можем отвлечь их. Все акции, такие как спасибо солдату, обними воина - для них важны, чтобы они видели, что все жертвы, борьба, не напрасны. Именно такое отношение дает силы жить дальше. Больше страдают от непонимания в гражданской жизни. Почему все они хотят вернуться на передовую? По их словам, там гораздо легче, там чувствуют плечо друг друга, есть доверие. Потерял столько собратьев, здоровье, а здесь к ним проявляют безразличие.

Как поддерживаете общение с защитниками после заезда?

Большинство бойцов, как правило, звонят по телефону. Они становятся нашими близкими друзьями, которые снова возвращаются в лагерь. Говорят, что это для них – место силы. Звонили и благодарили родные, близкие. Ребята рассказывают, что благодаря лагерю смогли реализовать свои старые мечты и планы. Хотя до этого думали, что они невыполнимы, а реабилитация дала толчок и смелость. У воинов начинается новая жизнь.

Автор: Дмитрий Анохин Мечтает за 15 лет увидеть Украину свободной и страной для людей

Что труднее всего в работе?

Меня раздражает, что мы вынуждены из-за ограниченных финансов большинство обязанностей брать на себя. Нет денег, чтобы нанять за нормально зарплату работников. И злит, что я трачу на хозяйственную часть очень много времени и сил. От этого меньше внимания уделяю организационным моментам, работе с бойцами.

Какой мечтаете увидеть Украину через 10-15 лет?

Страной для людей. Где права и свободы - это основная ценность. Чтобы не люди для государства, а государство для людей. Так должно быть! Но пока все, что написано в Конституции, только слова на бумаге. Именно за это стоял Майдан, ради этого ребята воюют, чтобы страна наконец-то изменилось и чтобы мы могли себя чувствовать в ней хозяевами, а не рабами или обслуживающим персоналом для сильных мира сего.