Боевики на Донбассе изрешетили пулями украинские позиции

Украинский военный идет по улице села Пески. Это передовая позиция наших военных возле оккупированного Донецка. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

За прошедшие сутки, 23 января, российские оккупанты на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Восемь из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

В направлении Водяного враг четырежды открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем. Вблизи Попасной русские наемники дважды обстреляли из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Недалеко от Новозвановки оккупационные войска произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

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В окрестностях Причепиловки противник обстреливал позиции украинских защитников из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в ООС.

По состоянию на 07.00 24 января со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

В результате действий врага 23 января еще один военнослужащий ООС получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.