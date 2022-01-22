Российские оккупанты не пропускали патруль ОБСЕ

Оккупанты глушили и обстреливали беспилотники и не пропускали патрули ОБСЕ. Фото: ОБСЕ

За прошедшие сутки, 21 января, оккупанты не пропускали патрули Миссии ОБСЕ на неподконтрольные Украине территории.

Кроме того, русские наемники глушили и обстреливали беспилотники. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 21 января.

"Свободу передвижения Миссии и дальше ограничивали, в частности, на 2 блокпостах вооруженных формирований вблизи Новой Марьевки и Староласпы на юге Донецкой области", - говорится в СММ ОБСЕ.

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В отчете говорится, что вблизи неподконтрольного правительству Петровского Донецкой области в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия стреляли из стрелкового оружия. Другой БПЛА СММ малого радиуса действия потеряли у подконтрольного правительству Временного Яра Донецкой области.

За прошедшие сутки, 21 января, на Донбассе сохранялся режим прекращения огня. 20 января на передовой зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков. В сторону Опытного оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, в направлении Катериновки – из противотанковых гранатометов, неподалеку от Марьинки – из ручных и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 кафира применили минометы 82-го калибра.