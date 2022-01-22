Российские оккупанты не пропускали патруль ОБСЕ

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2 Просмотров: 909
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Просмотров: 558
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1224
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
Просмотров: 4824
Казацкие подземелья, удивительное сало и легендарная святыня – как живет гетманская столица, куда едут из США и Израиля
Казацкие подземелья, удивительное сало и легендарная святыня – как живет гетманская столица, куда едут из США и Израиля
Просмотров: 1926
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
Просмотров: 540
"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности
"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности
Просмотров: 252
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 13860
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
Просмотров: 1044
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
8
6
4
15
4
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
СБУ разоблачила &quot;казаков&quot;, воевавших под Луганском и Дебальцево
СБУ разоблачила "казаков", воевавших под Луганском и Дебальцево
Колокольный звон и выстрелы: президент с семьями почтил погибших героев
Колокольный звон и выстрелы: президент с семьями почтил погибших героев
Противотанковые системы прибыли из Британии в Украину
Противотанковые системы прибыли из Британии в Украину
Видео
Все видео
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
Интервью
1/5
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 531
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 5004
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1989
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5067
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 954
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
Просмотров: 279
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
суббота, 22 января 2022 17:15

Российские оккупанты не пропускали патруль ОБСЕ

  Комментировать
Российские оккупанты не пропускали патруль ОБСЕ
Оккупанты глушили и обстреливали беспилотники и не пропускали патрули ОБСЕ. Фото: ОБСЕ

За прошедшие сутки, 21 января, оккупанты не пропускали патрули Миссии ОБСЕ на неподконтрольные Украине территории.

Кроме того, русские наемники глушили и обстреливали беспилотники. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 21 января.

"Свободу передвижения Миссии и дальше ограничивали, в частности, на 2 блокпостах вооруженных формирований вблизи Новой Марьевки и Староласпы на юге Донецкой области", - говорится в СММ ОБСЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине появится собственный мессенджер для военных

В отчете говорится, что вблизи неподконтрольного правительству Петровского Донецкой области в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия стреляли из стрелкового оружия. Другой БПЛА СММ малого радиуса действия потеряли у подконтрольного правительству Временного Яра Донецкой области.

За прошедшие сутки, 21 января, на Донбассе сохранялся режим прекращения огня.

20 января на передовой зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков. В сторону Опытного оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, в направлении Катериновки – из противотанковых гранатометов, неподалеку от Марьинки – из ручных и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 кафира применили минометы 82-го калибра.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Ситуация на Донбассе: боевики не нарушали тишину
Ситуация на Донбассе: боевики не нарушали тишину Просмотров: 63
Stinger и Javelin: Украина получит оружие от стран Балтии
Stinger и Javelin: Украина получит оружие от стран Балтии Просмотров: 729
Схватили на глазах у сына и 15 дней пытали: оккупанты удерживают тяжелобольного украинца
Схватили на глазах у сына и 15 дней пытали: оккупанты удерживают тяжелобольного украинца Просмотров: 486
Россия получит сценарии Афганистана и Чечни, если вторгнется в Украину - МИД Британии
Россия получит сценарии Афганистана и Чечни, если вторгнется в Украину - МИД Британии Просмотров: 738
Сейчас вы читаете новость «Российские оккупанты не пропускали патруль ОБСЕ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

Выявил героизм и самопожертвование: Бандере посмертно дали Героя Украины

Кровавый день: сегодня убили первых Героев Небесной Сотни

Самое читаемое
&quot;Зеленский сошел с ума?&quot; – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко 15 Просмотров: 18343
&quot;Может разорвать полдома&quot;: 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
23
 1 Просмотров: 13860
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о &quot;своих принципах&quot;
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о "своих принципах"
 Просмотров: 8730
Обнажали грудь и устраивали эротическое позирование в белье - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Обнажали грудь и устраивали эротическое позирование в белье - что показывали в этот "нюдсочетверг"
12
 Просмотров: 8145
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины Просмотров: 7344
Донбасс
В Украине появится собственный мессенджер для военных
В Украине появится собственный мессенджер для военных Просмотров: 243
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
5
 1 Просмотров: 1224
Ситуация на Донбассе: боевики не нарушали тишину
Ситуация на Донбассе: боевики не нарушали тишину Просмотров: 63
Stinger и Javelin: Украина получит оружие от стран Балтии
Stinger и Javelin: Украина получит оружие от стран Балтии Просмотров: 729
Схватили на глазах у сына и 15 дней пытали: оккупанты удерживают тяжелобольного украинца
Схватили на глазах у сына и 15 дней пытали: оккупанты удерживают тяжелобольного украинца Просмотров: 486
Больше всего комментируют
15
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
3
В Украине памятник Ленину выставили на аукцион: цена солидная
2
Офис генпрокурора обжалует меру пресечения Порошенко
2
"Слуги" заранее начали поздравлять Зеленского с днем рождения - билбордами
2
Не Нигоян: назвали имя первого убитого во время Революции достоинства
Голосов: 12307
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть