Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс

Российские наемники нарушили перемирие на передовой. Фото: УП

За прошедшие сутки, 25 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.

В направлении Майского Донецкой области враг вел огонь из противотанкового ракетного комплекса. Об этом сообщает штаб операции Объединенных Сил.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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В штабе уточняют, что по состоянию на 7.00 26 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов не было.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ранение украинского военного, о котором сообщали в утренней сводке пресс-центра ООС 25 декабря, не связано с выполнением задач на линии столкновения.

24 декабря, российские оккупанты 5 раз нарушили перемирие на Донбассе. Два из них – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских обстрелов один военный Вооруженных сил Украины получил ранения. Воин находится в больнице, состояние его здоровья – средней тяжести.