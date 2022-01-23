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воскресенье, 23 января 2022 21:40

В Украину прибыла вторая партия оружия от США

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США передали Украине более 80 тонн летального оружия.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

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"Более 80 тонн оружия для укрепления обороноспособности Украины от наших друзей в США! И это еще не конец", - говорится в сообщении.

Автор: Liveuamap
  Этот же борт на днях доставил в Украину первую партию оружия..
Этот же борт на днях доставил в Украину первую партию оружия..
Автор: twitter.com/oleksiireznikov
  Украина будет ждать еще поставок оружия от США.
Украина будет ждать еще поставок оружия от США.

Эта партия стала второй помощью от США в этом году.

Вчера в аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия летального оружия из США. Эта помощь включает около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта.

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