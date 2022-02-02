Аэропорт Праги перестал объявлять рейсы в Украину на русском

Аэропорт Праги перестал дублировать объявления на рейсы в Украину на русском языке. Фото: depositphotos.com

Аэропорт Праги им. Вацлава Гавела перестал дублировать объявление при посадке на рейсы в Украину на русском языке.

С 1 февраля все объявления будут звучать только на чешском и английском языках. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Facebook.

"Мы уже давно пытались добиться изменения такой практики. Поскольку считаем, что логики в дублировании информации на русском нет никакой. Аэропорт нам постоянно отвечал, что это делается по просьбе авиакомпаний, а также из-за заботы о транзитных пассажирах", - говорится в сообщении.

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В посольстве уверены, что украинцы могут понять базовые объявления на чешском и английском, а россияне через Украину обычно не летают.

Если же речь идет о транзитных пассажирах - гражданах третьих стран, то здесь опять же, большинство из них так или иначе должны понимать мировой язык - английский.

"Другими словами, русский язык в таких ситуациях применяется искусственно, а его необходимость – явно надуманная и преувеличенная", – отметил Перебийнис.

Министр инфраструктуры Украины просит украинские авиакомпании предоставлять услуги в сфере транспорта на государственном языке. Соблюдая законодательство во внутреннем и международном пассажирском сообщении. При необходимости их могут дублировать на английском.