Омелян просит украинские авиакомпании предоставлять услуги на государственном языке

Министр инфраструктуры Владимир Омелян просит украинские авиакомпании предоставлять услуги в сфере транспорта на государственном языке.
Следуя законодательству во внутреннем и международном пассажирском соединении, сообщает он в Facebook.
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При необходимости они могут дублироваться на английском.
"Только в случае международного транспортного сообщения объявления могут дублироваться на официальном языке страны, сообщение с которой осуществляет соответствующее транспортное средство. Напомню, авиационное сообщение с Россией прекращено в 2015-м", - подчеркнул министр.
Омелян сообщил, что соответствующие поручения также предоставил государственным органам и предприятиям в сфере ответственности Министерства инфраструктуры.
16 июля вступил в силу Закон Украины "О функционировании украинского языка как государственного".
Экс-"регионалы" заявляют, что принятый закон о языке якобы нарушает Конституцию, Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейскую хартию региональных языков.
Конституционный суд Украины признал конституционным закон об образовании.
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