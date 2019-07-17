Омелян просит украинские авиакомпании предоставлять услуги на государственном языке

Украинские авиалинии просят соблюдать Украинское законодательство. Фото: static.espreso.tv

Министр инфраструктуры Владимир Омелян просит украинские авиакомпании предоставлять услуги в сфере транспорта на государственном языке.

Следуя законодательству во внутреннем и международном пассажирском соединении, сообщает он в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия провалилась на Совбезе ООН

При необходимости они могут дублироваться на английском.

"Только в случае международного транспортного сообщения объявления могут дублироваться на официальном языке страны, сообщение с которой осуществляет соответствующее транспортное средство. Напомню, авиационное сообщение с Россией прекращено в 2015-м", - подчеркнул министр.

Омелян сообщил, что соответствующие поручения также предоставил государственным органам и предприятиям в сфере ответственности Министерства инфраструктуры.

16 июля вступил в силу Закон Украины "О функционировании украинского языка как государственного". Экс-"регионалы" заявляют, что принятый закон о языке якобы нарушает Конституцию, Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейскую хартию региональных языков. Конституционный суд Украины признал конституционным закон об образовании.