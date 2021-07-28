Абрамович судится из-за книги о Путине

Владелец "Челси" Роман Абрамович наблюдает, как игроки проходят круг почета после матча английской премьер-лиги в Лондоне, 13 мая 2012 года / REUTERS

Высокий суд Англии в среду, 28 июля, начал слушать аргументы адвокатов четырех российских миллиардеров, в том числе Романа Абрамовича и российской государственной нефтяной компании "Роснефть", по поводу книги о президенте Путине, которая, по их словам, порочит их.

В книге 2020 года британская журналистка Кэтрин Белтон рассказывает о приходе Путина к власти и о том, сколько его соратников из бывших советских спецслужб поднялись до богатых и влиятельных постов после того, как он занял высшую должность в Кремле в 1999 году. Об этом пишет Reuters.

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Адвокаты заявляют суду, что отрывки из книги "Путинские люди: как КГБ захватили Россию, а затем выступили против Запада" от издательства HarperCollins and Belton, являются дискредитирующими.

"В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпировано. Такие претензии абсолютно неприемлемы и необоснованны", - заявили юристы Абрамовича.

Абрамович считает, что ложные обвинения в книге оказывают пагубное влияние на личную репутацию и на деятельность его футбольного клуба "Челси".

Крупнейший производитель нефти в России, компания "Роснефть", также подает в суд на HarperCollins and Belton за клевету.

Бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский подали в суд на издательство за клевету и защиту данных.

Путин опасен тем, что у него есть ядерное оружие, нефть и ничего больше, - заявил президент США Джо Байден 27 июля во время встречи с разведчиками США.