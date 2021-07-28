Путин имеет только ядерное оружие, нефтяные скважины и больше ничего - Байден

Байден рассказал о российском оружии. Фото: Reuters

Владимир Путин опасен именно тем, что у него имеется ядерное оружие, нефть и ничего больше.

"Президент Владимир Путин знает, что разведчики лучше, чем его команда, и его это чертовски беспокоит", заявил президент США Джо Байден во время встречи с разведчиками США, сообщают Bloomberg и CBS News.

"У Путина есть реальная проблема, поскольку он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Он знает, что находится в неприятном положении, и это, на мой взгляд, делает его еще более опасным", сообщил Байден.

Россия пытается вмешиваться в ход промежуточных американских выборов, которые пройдут в 2022 году с помощью дезинформации.

Также Джо Байден предупредил об угрозе войны через кибератаки, в частности со стороны России и Китая. Эти кибератаки нанесли ущерб, в том числе энергетике и продовольствию в некоторых регионах США.

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Президент США Джозеф Байден, несмотря на личное приглашение Владимира Зеленского, отказался принять участие в киевском саммите Крымской платформы. Вместо американского лидера на саммите будет присутствовать член правительства США.