90-летний пенсионер потратил $ 10 тыс., чтобы пожаловаться на медленный интернет

Аарон Эпштейн был недоволен медленным интернетом. Фото: washingtonpost.com

В штате Калифорния, США, 90-летний Аарон Эпштейн заплатил $10 тыс. за объявление в журнале The Wall Stret Journal, в котором жаловался на медленный интернет от провайдера AT&T.

Жалоба дала положительный результат, сообщило издание The Washington Post.

Теперь у пенсионера безлимитный интернет со скоростью 300 Мб/c. вместо 3 Мб/c.

Мужчина будет платить за интернет $ 65 ежемесячно, хотя цена раньше была $45.

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Проблемы со скоростью начались во время пандемии. Пенсионер начал смотреть сериалы на стриминговых платформах Netflix и Roku.

Цель его жалобы - привлечь провайдера и улучшить скорость интернета.

"AT&T гордится тем, что является лидером в области электронных коммуникаций. Для людей, живущих в Северном Голливуде, штат Калифорния, 91607, AT&T стало большим разочарованием", - говорилось в объявлении Эпштейна.

По словам жены Эпштейна 77-летней Энн, она лишь "закатила глаза", исправила ошибки в черновике заметки и поддержала идею Аарона.

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