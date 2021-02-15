90-летний пенсионер потратил $ 10 тыс., чтобы пожаловаться на медленный интернет

 
Ексклюзивы
1/5
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 99
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 162
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6345
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 180
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 288
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 1188
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 279
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 468
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1503
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 612
Фото
Все фото
9
4
4
6
6
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой: самые горячие фото экс-спортсменки
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой: самые горячие фото экс-спортсменки
Меган Маркл и принц Гарри станут родителями во второй раз
Меган Маркл и принц Гарри станут родителями во второй раз
Женщина изобрела уникальную плитку из пластика, которая прочнее бетонной
Женщина изобрела уникальную плитку из пластика, которая прочнее бетонной
Показали поместья и автомобили Лукашенко
Показали поместья и автомобили Лукашенко
Дома сдают вместе с прислугой - украинка показала дом в Бразилии
Дома сдают вместе с прислугой - украинка показала дом в Бразилии
Видео
Все видео
На ходу рухнул аттракцион. Люди вылетали из кабин карусели
На ходу рухнул аттракцион. Люди вылетали из кабин карусели
"Вы хотя бы не кот": политик оконфузился во время видеоконференции
"Вы хотя бы не кот": политик оконфузился во время видеоконференции
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 279
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 468
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1503
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 495
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 558
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 666
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
понедельник, 15 февраля 2021 13:57

90-летний пенсионер потратил $ 10 тыс., чтобы пожаловаться на медленный интернет

  Комментировать
90-летний пенсионер потратил $ 10 тыс., чтобы пожаловаться на медленный интернет
Аарон Эпштейн был недоволен медленным интернетом. Фото: washingtonpost.com

В штате Калифорния, США, 90-летний Аарон Эпштейн заплатил $10 тыс. за объявление в журнале The Wall Stret Journal, в котором жаловался на медленный интернет от провайдера AT&T.

Жалоба дала положительный результат, сообщило издание The Washington Post.

Теперь у пенсионера безлимитный интернет со скоростью 300 Мб/c. вместо 3 Мб/c.

Мужчина будет платить за интернет $ 65 ежемесячно, хотя цена раньше была $45.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 17 лет подряд отмечают День безопасного интернета

Проблемы со скоростью начались во время пандемии. Пенсионер начал смотреть сериалы на стриминговых платформах Netflix и Roku.

Цель его жалобы - привлечь провайдера и улучшить скорость интернета.

"AT&T гордится тем, что является лидером в области электронных коммуникаций. Для людей, живущих в Северном Голливуде, штат Калифорния, 91607, AT&T стало большим разочарованием", - говорилось в объявлении Эпштейна.

По словам жены Эпштейна 77-летней Энн, она лишь "закатила глаза", исправила ошибки в черновике заметки и поддержала идею Аарона.

Спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX Илона Маска можно забронировать в предзаказ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «90-летний пенсионер потратил $ 10 тыс., чтобы пожаловаться на медленный интернет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Первый новейшей двигатель устанавливали только в Мercedes-Benz

Первый позывной радио включили для рабочих завода

Гонял на горном велосипеде, а затем на "Формуле-1" - австриец стал самым быстрым гонщиком

Запретили браки с иностранцами

Перстень за 2 млн: чем поражает Tiffany

Приняли закон о языке для государственных учреждений

Польша и Украина обменялись территориями

Назвали самую распространенную онкологию среди украинских детей

Презентовали новый вид техники

Самое читаемое
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 1 Просмотров: 42347
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 28854
Актриса &quot;Крепостной&quot; обольстительно изгибалась на фоне Карпат
Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на фоне Карпат
3
 Просмотров: 20772
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
6
 Просмотров: 17280
Показали поместья и автомобили Лукашенко
Показали поместья и автомобили Лукашенко
6
 Просмотров: 17046
Мир
"Сверили списки одиноких людей, которым надо помочь в случае катастрофы" - землетрясение прошло без жертв
"Сверили списки одиноких людей, которым надо помочь в случае катастрофы" - землетрясение прошло без жертв
 Просмотров: 9
В будущем мир ждет введение паспортов вакцинации от коронавируса - ВОЗ
В будущем мир ждет введение паспортов вакцинации от коронавируса - ВОЗ Просмотров: 90
ЕС планирует вакцинировать всех желающих до конца лета
ЕС планирует вакцинировать всех желающих до конца лета Просмотров: 72
Белорусских политзаключенных намеренно заражают коронавирусом - советник Тихановской
Белорусских политзаключенных намеренно заражают коронавирусом - советник Тихановской Просмотров: 90
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой: самые горячие фото экс-спортсменки
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой: самые горячие фото экс-спортсменки
9
 Просмотров: 4914
Больше всего комментируют
15
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
8
Путин сделал заявление о Донбассе
2
Землю будут продавать на электронных аукционах
1
Все под контролем: у Зеленского отреагировали на решение МВФ о транше
1
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
Голосов: 120
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть