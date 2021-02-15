90-летний пенсионер потратил $ 10 тыс., чтобы пожаловаться на медленный интернет

В штате Калифорния, США, 90-летний Аарон Эпштейн заплатил $10 тыс. за объявление в журнале The Wall Stret Journal, в котором жаловался на медленный интернет от провайдера AT&T.
Жалоба дала положительный результат, сообщило издание The Washington Post.
Теперь у пенсионера безлимитный интернет со скоростью 300 Мб/c. вместо 3 Мб/c.
Мужчина будет платить за интернет $ 65 ежемесячно, хотя цена раньше была $45.
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Проблемы со скоростью начались во время пандемии. Пенсионер начал смотреть сериалы на стриминговых платформах Netflix и Roku.
Цель его жалобы - привлечь провайдера и улучшить скорость интернета.
"AT&T гордится тем, что является лидером в области электронных коммуникаций. Для людей, живущих в Северном Голливуде, штат Калифорния, 91607, AT&T стало большим разочарованием", - говорилось в объявлении Эпштейна.
По словам жены Эпштейна 77-летней Энн, она лишь "закатила глаза", исправила ошибки в черновике заметки и поддержала идею Аарона.
Спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX Илона Маска можно забронировать в предзаказ.
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