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пятница, 30 июля 2021 15:17

40-летний кусок торта со свадьбы Дианы и Чарльза выставят на аукцион

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Кусок свадебного торта принца Чарльза и принцессы Дианы выставят на аукционе в английском Глостершире.

В июле 1981 года этот кусок одного из 23 официальных свадебных тортов вручили Мойре Смит - члену королевской семьи. На нем изображен королевский герб, окрашенный в золотой, красный, синий и серебряный цвета, сообщает BBC.

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Смит держала кусок в старой жестяной посуде для тортов и даже приклеила к крышке собственноручно сделанную этикетку с надписью "Обращайтесь с осторожностью - свадебный торт принца Чарльза и принцессы Дианы", датированную 27 июля 1981-го.

Автор: SOURCEPA MEDIA
  40-летний кусок торта со свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы
40-летний кусок торта со свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы

С помощью пищевой пленки женщина смогла сохранить покрытие торта в хорошем состоянии. Но организаторы аукциона не рекомендуют пробовать кондитерское изделие.

В 2008 году семья Смит продала торт коллекционеру. А через 40 лет после свадьбы Чарльза и Дианы тот решил выставить королевский торт на продажу.

Аукцион назначен на 11 августа. Организаторы ожидают, что кусок торта продадут за 300-500 фунтов, это около 11-19 тыс. грн.

Автор: bbc.com
  Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза. 1981 год.
Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза. 1981 год.
Принц Уэльский и леди Диана Спенсер, ставшая принцессой Уэльской Дианой, поженились в соборе Святого Павла 29 июля 1981 года.

21 июня 1982 года в частном крыле больницы Святой Марии лондонского района Пэддингтон на свет появился первенец четы и наследник - принц Уильям. Второй сын, принц Гарри, родился 15 сентября 1984 года.
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