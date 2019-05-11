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суббота, 11 мая 2019 01:10

Как на Закарпатье провожают вивчаров на пастбище
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Традиция проводов отар овец и коз на полонинские пастбища на Закарпатье поддерживается с давних времен
Фото: Хустская РГА
Традиция проводов отар овец и коз на полонинские пастбища на Закарпатье поддерживается с давних времен
Традиция проводов отар овец и коз на полонинские пастбища на Закарпатье поддерживается с давних времен
Традиция проводов отар овец и коз на полонинские пастбища на Закарпатье поддерживается с давних времен
Традиция проводов отар овец и коз на полонинские пастбища на Закарпатье поддерживается с давних времен

В селе Горинчово, Хустского района на Закаарпатти, отправляли овец на полонину.

Традиция провожать отары овец и коз на полонинские пастбища, где они будут находиться до поздней осени, на Закарпатье поддерживается с давних времен.

Нынешнее празднование сплотило жителей села и окрестных населенных пунктов.

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Проводы на полонину проходили с песнями, танцами, зажигали пастушый костер, вокруг которой танцевали полонинский танец.

Кроме того, присутствующие могли попробовать молочные изделия полакомиться вкусной деревенской кухней.

После возвращения из долины овцеводов осенью так же торжественно встретят всем селом.

Скульптор Иван Короленко вручную, из гранита, создал фигуру пастуха 16,43 метра высотой. Мужчина уже попадал в Книгу рекордов Украины, а недавно - в Книгу рекордов Гиннеса.

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