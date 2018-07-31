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вторник, 31 июля 2018 12:47

Показали развлечения гуцулов на самом продолжительном фестивале
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В Карпатах состоялся XXV Международный гуцульский фестиваль. Продолжался целых 9 суток: каждый день новая локация, соревнования и рекорды.

Посетители танцевали аркан, мастерили топорики, подковывали лошадей, дегустировали сыры и вина, посещали ярмарки и мастер-классы, а также побывали на настоящей гуцульской свадьбе. По словам координатора Международного гуцульского фестиваля Ивана Гаврона, в этом году он был одним из самых масштабных и тем самым установил рекорд. Дело в том, что мероприятие стало самым продолжительным гуцульским фестивалем, передает "Сегодня".

Автор: фото предоставила пресс-служба фестиваля
  В Карпатах состоялся XXV Международный гуцульский фестиваль. Продолжался целых девять суток
В Карпатах состоялся XXV Международный гуцульский фестиваль. Продолжался целых девять суток

В карпатском городке Татаров, где и проходили одни из первых соревнований, а также в Полянице были установлены 2 рекорда Украины. Первый - на самый продолжительный гуцульский танец аркан, второй - на массовое угощение блюдами, приготовленными на огне.

Выносливыми в танце стали только двое - 14-летний Алексей и 18-летний Ярослав. Они без перерыва танцевали 65 мин. Национальный рекорд зафиксировали представители Национального Реестра Рекордов Украины.

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На высокогорье в Ворохте зафиксировали еще один рекорд Украины - одновременно 43 гуцула соревновались на устойчивость и силу с традиционными топориками - бартками. А вот в Полянице установили рекорд на самое массовое угощение гуцульскими блюдами, приготовленными на огне. Для гостей фестиваля приготовили 5 баранов на вертеле, 100 литров ухи из баранины, 150 порций супа из белых грибов, 60 литров бануша и другие гуцульские блюда.

Автор: фото предоставила пресс-служба фестиваля
  В Карпатах состоялся XXV Международный гуцульский фестиваль. Продолжался целых девять суток
В Карпатах состоялся XXV Международный гуцульский фестиваль. Продолжался целых девять суток

На второй день в Яремче местный ансамбль показал настоящее обрядовое действо, где воспроизвел все этапы настоящей гуцульской свадьбы: благословение невесты и жениха, танцы старост с деревьями - традиционно хвойными, вой молодой, венчания, складка.

Еще один Национальный рекорд Украины в рамках гуцульского фестиваля установили в селе Микуличин во время праздника "Полонинский клич" - наибольшее количество чабанов в долине. В долине Горган вместе собралось 37 ватаг (пастухи, сыроделы), которые представили свою продукцию - карпатские виды сыров.

Далее гуляния и очередной конкурс перекочевали на полонину Перцы в село Яблуница. Здесь был установлен 6 рекорд фестиваля - на самую длинную колонну из гуцульского гужевого транспорта. Фуры, брички и фиакры выстроились на 109,2 м. Все участники выстроились в колонну и так двигались от начала села Яблуница к Перцы.

В Карпатах состоялся XXV Международный гуцульский фестиваль. Продолжался целых девять суток
Фото: фото предоставила пресс-служба фестиваля
В Карпатах состоялся XXV Международный гуцульский фестиваль. Продолжался целых девять суток
В Карпатах состоялся XXV Международный гуцульский фестиваль. Продолжался целых девять суток
В Карпатах состоялся XXV Международный гуцульский фестиваль. Продолжался целых девять суток
В Карпатах состоялся XXV Международный гуцульский фестиваль. Продолжался целых девять суток

Параллельно с этим рекордом состоялся и конкурс на лучшее транспортное средство гуцулов. Здесь уже оценивали как транспорт, так и саму лошадку. За первое место победитель получил жеребенка, который стоит около 10 тыс. грн. За второе место участнику дарили седло за $300-500. А вот за третье место давали упряжь, которая тоже стоит около 8-10 тыс. грн. Как рассказал сельский голова Яблуница Роман Павлечко, этот конкурс проводился впервые.

Автор: фото предоставила пресс-служба фестиваля
  В Карпатах состоялся XXV Международный гуцульский фестиваль. Продолжался целых девять суток
В Карпатах состоялся XXV Международный гуцульский фестиваль. Продолжался целых девять суток

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Последние дни гуцульского фестиваля проходили в самом городе Яремче. В центре города разместилась ярмарка, где можно было не только купить сувениры, вкусности, чаи и вина, но и попробовать все это.

Закончилось масштабное действо фестиваля концертом в центре города, на котором выступали местные коллективы и украинские артисты Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян.

29 июля завершился самый известный и самый масштабный детский фестиваль в Украине – "Черноморские Игры", который традиционно проводят в Скадовске.

В этом году стать зрителями фестиваля смогли даже те, кто не был в это время в Скадовске. На протяжении всех фестивальных дней осуществлялись прямые включения и телетрансляция на канале М1 и интернет-трансляция "Черноморских Игр". Также в течение фестиваля работал детский пресс-центр, где юные журналисты оперативно информировали социальные сети обо всех интересных событиях.

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