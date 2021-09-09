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пятница, 10 сентября 2021 14:31

Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
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Арабские туристы приезжают в Украину большими семьями с детьми
Фото: Валерий шмаков
В Украине бум туристов из стран Персидского залива
Из-за карантина в Европе арабские туристы были вынуждены искать новые направления для путешествий
Рестораны и учреждения отдыха во Львове начали печатать вывески и меню на арабском языке
На улицах и в ресторанах Львова нередко можно встретить женщин в хиджабах

В Украине настоящий бум туристов из стран Персидского залива. Больше всего едут в Киев, Львов, Карпаты. Реже - в Одессу.

Gazeta.ua предлагает фоторепортаж, как арабские туристы отдыхают во Львове.

Из-за карантина в Европе они были вынуждены искать новые направления для путешествий и открыли для себя Украину. Поэтому гостей из арабских стран в Украине сейчас больше, чем с других.

Безвизовый режим для граждан Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и Омана Украина ввела летом прошлого года.

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Приезжают арабские туристы большими семьями с детьми на период от нескольких дней до двух недель.

В отелях занимают до 50% номеров. Выбирают номера с видом на парк, чтобы было видно зелень, которой у них на родине мало. Также с удовольствием снимают на телефоны редкое атмосферное явление для Ближнего Востока - грозу и дождь.

Следовательно, некоторые рестораны и учреждения отдыха во Львове начали печатать вывески и меню на арабском языке. Также, одной из проблем, с которой арабские туристы столкнулись во Львове есть большое количество блюд из свинины в львовских ресторанах.

В этом году Украину с мая по июль посетили более 35 тыс. туристов из Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.

85% гостей с Персидского залива – граждане Саудовской Аравии, передает Государственная пограничная служба.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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