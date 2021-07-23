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пятница, 23 июля 2021 18:48

Где и за сколько украинцы могут отдохнуть за границей

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Где и за сколько украинцы могут отдохнуть за границей
Черногория, Албания и Доминикана доступна для украинцев без ограничений. Фото: pixabay.com

В Украине продолжается сезон летних отпусков. Постепенно для украинцев открывают границы туристические страны.

Сегодня на отдых можно улететь в Турцию, Египет, Черногорию, Хорватию, Албанию, Болгарию, Грузию, ОАЭ, Кипр, Грецию, Доминикану, Мальдивы, Танзанию, Мексику, Армению, Мадейру, Кюрасао, рассказала Gazeta.ua турагент "Агентства путешествий EasyGo" Анна Макаренко.

"Чаще всего украинцы летают в Черногорию, Турцию, Египет и Грецию. Черногорию можно посетить без ограничений. В Египет, Грецию и Турцию нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Также подходит экспресс-тест на антиген, сделанный за 48 часов. Принимается сертификат о вакцинации. Кроме справок турист должен заполнить анкету по здоровью на сайте стран".

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Для украинцев без ограничений доступна Албания и Доминикана.

"Кроме тестов, некоторые страны принимают справку о перенесенной болезни в течение шести месяцев. У нас никто из туристов с такой справкой не летал. Люди не понимают, какой она должна быть. Проще сделать антиген", - рассказывает Gazeta.ua турагент TA Travel Check -in Наталья Селезнева.

Бюджет на отдых для каждой страны разный.

"Можно отдохнуть за 10-15 тысяч гривен в Болгарии семь дней вдвоем. Но ехать придется поездами и автобусами. И это будет скромный отель без питания, - объясняет Анна Макаренко.

Дорогой отдых в Болгарии на двоих будет стоить от 50 тыс. грн.

"В Турцию можно слетать с минимальным бюджетом в 15-20 тысяч гривен. В Египет - 25-30 тысяч гривен", - говорит турагент TA Travel Check-in.

К негативам дешевого отдыха причисляют пляж, который будет удален от отеля.

"К нему надо идти пешком или искать транспорт. Если пляж в нескольких километрах от отеля, туда обычно курсирует бесплатный транспорт, но по расписанию. На дешевом отдыхе питание хуже. Номера в отелях могут быть устаревшие", - добавляет Наталья Селезнева.

Украину внесли в список стран за пределами ЕС, резидентам которых с 22 июля разрешили въезд в Нидерланды. В том числе в туристических целях. Въезд возможен без изоляции, ПЦР-теста и справки о Covid-вакцинации.

Латвия и Эстония тоже открыли границы для украинцев. Разрешили въезжать и в целях туризма.

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Дата
23
июля

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