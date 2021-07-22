Без тестов и вакцинации: для украинцев открылась еще одна страна ЕС

При въезде в Нидерланды от туристов не потребуют обсервации, тестов и документов о вакцинации от коронавируса. Фото: pixabay.com

Украину внесли в список стран за пределами ЕС, резидентам которых с 22 июля разрешили въезд в Нидерланды. В том числе в туристических целях.

Въезд возможен без изоляции, ПЦР-теста и справки о Covid-вакцинации, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Полноценный безвиз, как в старые-добрые времена, в соответствии с рекомендациями Евросовета", - написал он.

Перед поездкой в Нидерланды туристам необходимо лишь загрузить, распечатать и заполнить декларацию.

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С 17 июля Дания тоже открыла границы для украинцев. Въезд в страну возможен со свежим отрицательным тестом на коронавирус и тестом по прибытию. Если человек путешествует самолетом, то второй тест можно сдать бесплатно сразу в аэропорту.