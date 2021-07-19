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Страны Балтии открылись для украинских туристов

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Страны Балтии открылись для украинских туристов
Латвия и Эстония разрешила въезд туристам. Фото: pexels.com

Латвия и Эстония открыли границы для украинцев.

Разрешили въезжать и в целях туризма, сообщает МИД Украины.

Для въезда в Латвию необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не более чем за 72 ч до пересечения границы, или тест на антиген, проведенный не ранее чем за 48 ч до пересечения границы. Тогда можно не отбывать 10-дневную самоизоляцию.

Латвия признает вакцины Vaxzevria/AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna, Janssen. Также необходимо заполнить анкету на сайте covidpass.lv не ранее, чем за два дня до приезда.

Эстония не требуется ПЦР-тест и отбытия самоизоляции. Украину они отнесли к странам с низким уровнем риска заразиться.

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В Эстонию можно въезжать с любой целью в период с 19 по 25 июля. Эстонские власти еженедельно просматривают показатели в странах и продлевают или не продлевают разрешение на въезд.

В Латвии уменьшилось количество трудовых мигрантов из Украины. Фермеры жалуются на нехватку персонала. Причиной является пандемия коронавируса и карантинные ограничения, затрудняющие правила въезда в страну.

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