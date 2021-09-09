Польша открылась для украинцев: что необходимо знать

В Польше признают зарегистрированные в ЕС вакцины Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca и Jonson&Jonson. Фото: pixabay.com

Польша разрешила въезд гражданам Украины, в том числе с целью туризма.

Covid-вакцинированных украинцев освободили от обязательного прохождения карантина, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в Киеве. Для въезжающих по ПЦР-тесту действует требование 10-дневной обсервации.

"Для украинцев открылись 133 страны мира. Польша с 9 сентября добавила украинцев в перечень лиц, которым разрешили въезд в страну. От обязательного карантина освободили также лиц, которые имеют сертификат о выздоровлении", - сказал он.

В Польше признают зарегистрированные в ЕС вакцины Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca и Jonson&Jonson.

Срок обязательной обсервации можно сократить при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не ранее недельного периода с момента въезда на территорию Польши. Это правило касается также детей, пересекающих внешнюю границу ЕС на въезде в Польшу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще две страны изменили правила въезда для украинских туристов

Европейский Союз официально признал украинские Covid-сертификаты в приложении "Дія". Отныне сертификаты соответствуют европейским требованиям. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, вызванных пандемией.