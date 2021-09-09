Еще две страны изменили правила въезда для украинских туристов

Норвегия и Финляндия разрешили въезд Covid-вакцинированным украинцам.
Отныне в обе страны можно попасть при наличии сертификата о полной иммунизации, сообщает "Коронавирус.Инфо" в Telegram.
"Въезд в Норвегию возможен при наличии EU Digital Covid-19 Certificate. В случае его отсутствия необходимо предоставить:
- отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 24 ч.;
- Covid-тест, пройденный в пограничном пункте пропуска или аэропорту.
Возможен также вариант обсервации в отеле на 10 дней", - говорится в сообщении.
Въезд в Финляндию разрешили исключительно в случае предоставления:
- сертификата о полной вакцинации;
- отрицательного ПЦР-теста;
- сертификата о выздоровлении.
В то же время пересечь границу разрешат только при наличии уважительного основания для поездки.
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Европейский Союз официально признал украинские Covid-сертификаты в приложении "Дія". Отныне сертификаты соответствуют европейским требованиям. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без карантинных ограничений.
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