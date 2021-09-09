Еще две страны изменили правила въезда для украинских туристов

Норвегия и Финляндия разрешили въезд украинским туристам. Фото: pixabay.com

Норвегия и Финляндия разрешили въезд Covid-вакцинированным украинцам.

Отныне в обе страны можно попасть при наличии сертификата о полной иммунизации, сообщает "Коронавирус.Инфо" в Telegram.

"Въезд в Норвегию возможен при наличии EU Digital Covid-19 Certificate. В случае его отсутствия необходимо предоставить:

- отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 24 ч.;

- Covid-тест, пройденный в пограничном пункте пропуска или аэропорту.

Возможен также вариант обсервации в отеле на 10 дней", - говорится в сообщении.

Въезд в Финляндию разрешили исключительно в случае предоставления:

- сертификата о полной вакцинации;

- отрицательного ПЦР-теста;

- сертификата о выздоровлении.

В то же время пересечь границу разрешат только при наличии уважительного основания для поездки.

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Европейский Союз официально признал украинские Covid-сертификаты в приложении "Дія". Отныне сертификаты соответствуют европейским требованиям. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без карантинных ограничений.