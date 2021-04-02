Из стран Персидского залива в столицу будут осуществлять рейсы по Днепру

В 2020 году судами компании перевезли 710 тыс. тонн грузов. Фото: pixabay.com

Судоходная компания Argo Shipping планирует доставлять в Киев грузы из стран Персидского залива рейсами по Днепру.

В прошлом году судно Porada уже поднималось по Днепру в Киевскую область, сообщает Агрологистика. Тогда выгрузили 2 тыс. тонн турецкого цемента.

"Argo Shipping уже возродила такие линии, как Запорожье-Италия, Запорожье-Греция, Запорожье-Франция и другие. В этом году получили запросы от фрахтователей на выполнение рейсов из стран Персидского залива", - заявил коммерческий директор Александр Никулин.

В 2020 году судами компании перевезли 710 тыс. тонн грузов, что на 30% больше, чем в 2019-м. Более 350 тыс. тонн составила металлопродукция, которую погрузили в речных портах на Днепре и отправили в морские порты Черного, Средиземного, Адриатического морей, а также в европейские порты на Дунае.

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На случай разрушительных землетрясений, стихийных бедствий или пандемий в будущем в Украине планируют построить плавучий госпиталь. Херсонский завод "Паллада" совместно с хорватскими партнерами будет заниматься его созданием.