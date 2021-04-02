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пятница, 02 апреля 2021 20:30

Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн

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Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
В Египте и Турции можно отдохнуть меньше, чем за 20 тыс. грн. Фото: pixabay.com

В мире уже более года продолжается пандемия коронавируса, но немало украинцев готовы лететь на отдых за границу. Новые государства постепенно открываются для путешественников. Сейчас таких 104, но их список постоянно меняется.

Туристические страны уделяют большое внимание безопасности отдыхающих, при том стоимость туров довольно приятная и даже меньше, чем на украинских курортах.

Где можно отдохнуть и сколько это будет стоить в интервью Gazeta.ua рассказала владелица туристического агентства Travel Salon Валентина Гембик.

В каких странах можно отдохнуть с бюджетом в 20-25 тыс. грн на двоих?

Сейчас, учитывая карантин, с такими деньгами можно лететь в Египет. Это отдых более пассивный, вокруг тепла приятная погода, море. Турист в хорошем отеле, где есть бассейны, рестораны, предлагают различные развлечения, экскурсии.

Можно лететь в Турцию. Хорошим выбором будет Каппадокия, где запускают воздушные шары. Сюда на неделю ехать не надо, достаточно 4 дней. Тогда это будет даже дешевле, где-то 16 тысяч гривен на двоих. Универсальным местом для отдыха является Стамбул. Можно ехать в любое время года. Всегда будет, что посмотреть, чем заняться. Иногда туристам и недели мало для этого.

25 тысяч хватит даже, чтобы улететь в Объединенные Арабские Эмираты. Этого достаточно, чтобы посмотреть страну. Но отель будет не у моря, в путевку не будет входить питание, разве только завтраки. Здесь, кроме пляжа, ходят на шопинг, экскурсии, в парки развлечений, аквапарки. Однако для более комфортного отдыха в ОАЭ, надо минимум 40 тысяч гривен. Но все зависит от желаний туриста.

25 тысяч гривен достаточно даже, чтобы отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах

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Встречаются туры до 15 тыс. грн на двоих. Этих средств достаточно ли есть какой-то обман?

Есть туры даже дешевле, в частности в Египет с "все включено". Но качество отеля будет весьма сомнительным, питание скромным, море далеко или, если на берегу, то могут возникнуть проблемы с пляжем. Покупая дешевые туры, стоит обязательно учитывать, что в стоимость входят билеты и на отдых останется немного. Не все турагентства предупреждают о таких нюансах. Часто на форумах встречаются отзывы отдыхающих, которые приехали, а там порваное постельное белье или дыра в стене. Я не рекомендую покупать такие туры, иногда лучше долодить пару тысяч и получить качественный сервис или с таким же бюджетом полететь на меньшее количество дней.

Какие страны подойдут для спокойного отдыха, а какие для активного?

На каждом курорте есть отели отдельно для активного и спокойного отдыха. Есть отели для взрослых, туда с детьми не селят. Останавливаются только те, кто хочет тишины, покоя. А дети, как понимаем, всегда громкие, быстрые. Для таких туристов идеально подойдут острова, например, Маврикий, Сейшелы, Мальдивы. Там вряд встретите даже своего соседа по вилле, ведь работники беспокоятся о конфиденциальности, покое и личном пространстве клиентов.

Есть наоборот семейные отели, где для любого возраста найдется развлечение, какие-то аквапарки, дискотеки, клубы для детей, экскурсии. Много таких в Египте, турецкой Анталии.

В какие месяцы лететь на отдых дороже, а в какие - дешевле?

В каждой стране есть высокий сезон отдыха и дороже, а есть низкий и дешевле. В Египет лучше лететь в апреле, мае, сентябре, октябре и на новогодние праздники. В это время самая комфортная погода. Дешевле лететь в конце января, феврале и летом. Но летом температура будет достигать +45°С. Хотя там сухо, жару можно терпеть.

В Турции дорого в июле, августе и сентябре. Цена падает, когда становится холодно.

В ОАЭ наоборот летом дешевле. Там невероятная жара и влажность. На улице эффект сауны, даже экран телефона запотевает. Идеальный отдых в Эмиратах весной и осенью. Хорошо и зимой, но может быть прохладно.

Страны Европы без выхода к морю универсальные и практически не имеют сезонности. Дороже будет разве во время праздников, например, рождественских.

Есть отели для взрослых, туда с детьми не селят.

Почему в отелях предлагают дороже экскурсии, чем на улице? Стоит ли переплачивать?

Гиды от принимающей стороны туроператора профессиональные и обязательно русскоязычные, хотя хотелось, чтобы знали и украинский. Экскурсионный автобус в надлежащем состоянии с водителем, который готов к поездке, имеет удостоверение, опыт и несет ответственность за свои обязанности. Кроме того, все экскурсии туроператора застрахованы. Зато местные турфирмы, которые продают экскурсии на улице, часто работают без лицензии и не несут ответственности за клиентов. Информацию рассказывают в основном на английском. За качество и комфорт всегда нужно платить больше. Лучше не рисковать ради экономии нескольких десятков долларов. Особенно в не европейских странах.

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Какие изменения внес в путешествия за границу коронавирус?

Теперь перед вылетом следует обязательно сделать ПЦР-тест на Covid-19. Однако каждая страна имеет свои правила тестирования. Одни просят сдавать тест за 48 часов, другие - 72 часа. В Египет можно не тестироваться детям до 6 лет, в ОАЭ - до 12. Как правило, тест турист делает за свой счет, однако некоторые операторы предлагают скидки. При этом желательно страховаться. Если тест окажется положительным, а тур уже куплен, то денег без страховки не вернут. Если турист получил положительный тест на отдыхе, его изолируют в гостиничном номере. О нем будет заботиться персонал. Но опять же обязательно нужно иметь страховку, которая покроет дополнительные расходы. Стандартная страховка всегда входит в стоимость тура. А сейчас туроператоры еще и предлагают страховку от не выезда и коронавируса. Ее, во время пандемии, я рекомендую бронировать дополнительно.

Продолжает работать "все включено". Но, например, блюда шведского стола расположены за прозрачным экраном, турист не сам набирает, а ему подает официант. Брать можно что угодно и в любом количестве. Спа-салоны, бани, спортзал работают только по предварительной записи. Анимации, дискотеки проводят на свежем воздухе.

Почему туризм в Украине плохо развит? Как это изменить?

У нас очень дорого, но качество отдыха плохой. Турист, который был за границей, не поедет в Одессу. Потому что можно за меньшие средства отдохнуть в Болгарии, где тоже Черное море, но чистое и с опрятными пляжами.

Чтобы развить туристическое направление в Украине надо вкладывать деньги, знания и душу. А у нас часто любят зарабатывать на воздухе.

Эти вопросы следует решать на государственном уровне. Заинтересовывать иностранных инвесторов.

Самолет, как вид транспорта, пользуется большой популярностью среди украинцев. Им можно быстрее и комфортнее преодолеть большое расстояние. Но часто после перелетов пассажиры могут столкнуться с проблемами багажа. Чемоданы портят или даже теряют. Gazeta.ua узнала, почему исчезают багажи ​​и что делать в таких случаях.

Автор: Анна Орел
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