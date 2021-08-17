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вторник, 17 августа 2021 15:22

За три месяца в Украину приехали 35 тыс. жителей Аравийского полуострова

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За три месяца в Украину приехали 35 тыс. жителей Аравийского полуострова
Турист из Персидского залива за неделю в Украине тратит до $2,5 тыс. Фото: pixabay.com

В этом году Украину с мая по июль посетили более 35 тыс. туристов из Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.

85% гостей с Персидского залива – граждане Саудовской Аравии, передает "Экономическая правда" со ссылкой на Государственную пограничную службу. Оттуда прибыли почти 30 тыс. туристов, что в восемь раз больше, чем до пандемии.

"Дальше по количеству туристов идут Объединенные Арабские Эмираты - 2677 туристов за три месяца - и Оман - 1007 туристов", - говорится в сообщении.

Интерес жителей Аравийского полуострова к Украине обусловлен введением безвизового режима и открытием новых прямых авиарейсов на фоне ослабления карантинных ограничений.

Один путешественник из Персидского залива за неделю в Украине тратит в среднем $2,5 тыс.

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Тем временем в Украине продолжается сезон летних отпусков. Постепенно для украинцев открывают границы туристические страны. На отдых можно улететь в Турцию, Египет, Черногорию, Хорватию, Албанию, Болгарию, Грузию, ОАЭ, Кипр, Грецию, Доминикану, Мальдивы, Танзанию, Мексику, Армению, Мадейру и Кюрасао.

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