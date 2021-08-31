Львовский ресторан попал в Книгу рекордов Украины за лозунг "Героям слава!"

Ресторан во Львове открыли в сентябре 2007 года. Фото: fest.lviv.ua

Львовский ресторан "Криївка", расположенный на пл. Рынок, вошел в Книгу рекордов Украины за наибольшее количество возгласов лозунга "Героям слава!".

Лозунг в стенах заведения звучал более 1,2 млн раз, сообщили на сайте сети концептуальных авторских ресторанов FEST. 30 августа рекорд заведения попал в категорию "Государственность".

"Количество произнесенных лозунгов подсчитали благодаря статистике посещаемости ресторана. Чтобы зайти в "Криївку", обязательно надо сказать "Слава Украине!", - говорится в сообщении.

В Книгу рекордов внесли также достижения Николая, который работает в кафе с первых дней. В течение 14 лет он наибольшее количество раз произнес "Героям Слава!" в ответ на приветственные лозунги гостей.

Ресторан во Львове открыли в сентябре 2007 года. Заведение разместили в подвале и стилизовали под полевое укрытие Украинской повстанческой армии. В 2007-м лозунг редко употребляли даже местные жители. А гости и туристы либо не знали о нем, либо боялись произносить. В 2018 году слова "Слава Украине" стали официальным приветствием ВСУ.

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