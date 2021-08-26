Украинские силачи установили рекорд - сдвинули "Мрию" в 300 т на 4 м

Восемь украинских стронгменов протянули на более чем 4 м крупнейший в мире самолет АН-225 "Мрия" и установили национальный рекорд.

Перетягивали судно весом 330 т вместе с топливом на аэродроме "Антонов" в Гостомеле Киевской области, пишет "Суспільне".

В установлении рекорда приняли участие: Сергей Конюшок, Александр Лашин, Богдан Ксенчук, Денис Дубровский, Сергей Пономарев, Владимир Рекша, Денис Бережник, Виталий Герасимов.

Фото: facebook.com/strongman.org.ua

"Я поражен. Почти пять метров протянули. Солидно. Не всегда удается сдвинуть сразу самолет, используя двигатели. Приходится давать ощутимую тягу для сдвига. Но ребята оказались значительно сильнее, чем наши двигатели", - сказал командир экипажа самолета "Мрия" Дмитрий Антонов.

По подсчету судей, участники сдвинули самолет на 4 м 30 см за 1,13 с. Рекорд силачи приурочили к 30-летию независимости Украины.

"Самолет "Мрия"- это символ современной Украины. Таким символом является и наши стронгмены-богатыри. Чувствую большую ответственность и честь, что участвую в такой замечательной компании. Мы будем по-настоящему отдавать все силы в честь тридцатилетия нашей страны", - рассказал Сергей Конюшок.

Больше всего спортсмены опасались негативного влияния дождя.

"Переживали, что будет скользко. Но было нормально. На кураже не ощущается. Если честно, когда мы в исходное положение стали, уже забыл, что дождь, что позади "Мрия". И сосредоточился на том, чтоб отдаться рекорду. Нагрузка чувствовалась уже после окончания, когда судороги за все мышцы ног хватают, когда дыхания нет. Надеялся, что мы немножко дальше пройдем. Но вы слышали, далеко за 300 тонн. И даже маленький камень в несколько миллиметров может повлиять на всю команду", - отметил Владимир Рекша.

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Председатель Винницкой областной федерации стронгмена (силового двоеборья) Сергей Грачев попал в Книгу рекордов Украины. Он протянул два муниципальных автобуса общим весом 24 т на 19 м за 19 с.