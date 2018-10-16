"В одних вагонах возили пассажиров, в других - дерево"

- Здесь нет разницы между поляками и украинцами. На праздники пошли в костел вместе, а потом - в церковь. Я даже лучше что-то попрошу у коллеги-украинца. Потому что знаю, что не откажет. Хуже всего, когда в эти отношения вмешиваются политики, - говорит водитель автобуса Богдан - худой энергичный поляк почтенного возраста. Он петляет узким серпантином польских Бещад в Подкарпатском воеводстве. Вдали виднеются мягкие линии низких гор.

Подкарпатское воеводство - преимущественно неширокие дороги, много сел и небольших городков. Рядом - граница с Украиной. До выселения во время операции "Висла" в 1947 году здесь жили лемки и бойки. Этнические украинские территории занимали половину региона. Сегодня украинцами себя называют 11% жителей Прикарпатья.

Богдан останавливается у спуска с рядами деревянных домиков с сувенирами. Ни продавцов, ни покупателей в прохладную сентябрьскую изморось не видно. Дорога идет к водохранилищу Солинское озеро - самому большому искусственному водоему страны. Другая - выводит на самую высокую в стране дамбу - почти 82 м высотой. Это любимое место самоубийц. Последний раз 22 августа здесь насмерть разбился 27-летний мужчина.

За ней - ряд домиков с местными вкусностями - медом, соусами, осципками - копчеными овечьими сырками. Дальше - несколько ресторанов. В корчме "Солина" приносят книши по-бескидски с масянкой- два больших поджаренных вареника с картошкой и кисломолочный напиток, как кефир. Обед обходится в 22 злотых (167 грн. - ГПУ).

- Сюда стягивают лучших менеджеров и поваров страны. На обслуживающий персонал низшего класса набирают украинцев. Поляки не хотят идти на работу за 1680 злотых (13 тыс. грн. - ГПУ) в месяц, - говорит переводчица с украинского 52-летняя Людмила Длуга из Хмельницкой области. Переехала в Польшу в 1980-х. Организует туристические поездки.

Женщина стоит в зале церемоний четырехзвездочного отеля "Арламув". Он расположен среди Карпатской пущи в 40 км от Перемышля. Зал имеет несколько ярусов, фонтаны и высаженные живые цветы. День пребывания в отеле осенью стоит 260 злотых (2 тыс. грн. - ГПУ) с человека. В новогоднюю ночь в среднем 700 злотых (5,3 тыс. грн. - ГПУ).

- Здесь отдыхает много украинцев. Особенно на новогодние праздники. На территории есть лыжная трасса с подъемниками, - продолжает Людмила Длуга. Она ходит с зеленым рюкзаком на плече, у нее короткое рыжие волосы. - Для обычного поляка здесь дорого отдыхать: трое суток - и нет минималки (1530 злотых - 11,6 тыс. грн. - ГПУ).

Людмила проходит стены, увешанные портретами с автографами известных польских ведущих, певцов, политиков. Спускается на лифте на первый этаж. Здесь узкие коридоры, тусклее свет и старше интерьер.

- Это легендарная часть отеля. В 1960-х здесь тайно отдыхала партийная элита, - встречает высокая темноволосая менеджер комплекса, бедра обтянуты узкой юбкой.

После выселения отсюда во время "Вислы" коренных украинцев местность оставалась дикой и малозаселенной. Поэтому ее выбрали для возведения базы отдыха коммунистических деятелей.

- Широко об "Арламуве" стало известно в 1982 году, во время военного положения в Польше, - продолжает сотрудница отеля. - Тогда власти привезли вместо тюрьмы сюда лидера "Солидарности" Леха Валенсу. Держали девять месяцев. Рядом в номерах жили агенты службы безопасности. Человек 20 попеременно ходили за ним. В остальном к Валенсе хорошо относились. Кормили любимыми блюдами. Поправился на 16 килограммов. Первоклассные условия, вероятно, были подкупом.

Леха Валенсу почти каждый год можно встретить на отдыхе в "Арламуве" - ездит на лыжах, рыбачит, гуляет в лесу, фотографируется со всеми желающими.

64-летний Ришард Скотничный открывает тяжелые деревянные двери помещения без окон - винный погреб. Напротив - грядка с ботвой свеклы, осенние цветы и пустая перерытая земля. Мужчина - владелец четырехзвездочного отеля "Двор Комборня" в селе Корчина. Сами выращивают овощи для кухни.

- Мы собрали лучшие вина Карпатского региона - венгерские, румынские, словацкие. Украинских нет, потому что на Закарпатье не осталось старых виноделен. Советская власть уничтожила, - господин Ришард включает свет. Стеллажи с бутылками тянутся вдоль стен. - Объехали с сыном все страны Карпатского региона. Чтобы собрать коллекцию, должны были попробовать почти две тысячи вин. Здесь есть около сотни отобранных напитков. Кто угодно может заплатить 15 евро (500 грн. - ГПУ) и час дегустировать вина в неограниченном количестве. Обычно люди успевают попробовать 10-20 сортов.

Есть здесь другой регион Шампань - подобный климат, столько же света и солнца. На Подкарпатье хорошо удаются игристые вина, - продолжает мужчина. - Местные напитки дорогие, их производят мало. Почти все процессы делают вручную. Стоят в среднем 60 злотых (460 грн. - ГПУ). Это вдвое дороже, чем импортированные. Весной этих вин в магазинах не найдете - расходятся.

На территории отеля действует спа-центр. В нем используют косметику на основе вина. Здесь за 120 злотых (920 грн. - ГПУ) можно искупаться в бочке с вытяжкой из красного винограда. Говорят, улучшает кровообращение и омолаживает.

- Еще помню прежнюю узкоколейку. В одних вагонах возили пассажиров, в других - дерево. Распоряжался там дядька-проводник. В форме, галстуке и валенках. Перепрыгивал с одного вагона в другой на остановках. Притормаживал сам большим колесом. Это было прекрасное туристическое развлечение. Потом все исчезло. Пока не появился Януш. Он решил использовать старую дорогу и поставил на нее велодрезины, - рассказывает директор Польской туристической организации в Украине Влодзимеж Щурек.

В Угерцях Минеральных он становится на тяжелую металлическую платформу с лавкой и двумя велосипедами. Чтобы конструкция двигалась по железнодорожным путям, два человека должны крутить педали.

Шестеро дрезин набирают пассажиров, колонна движется. Едет 6 км в одну сторону и возвращается. Проходит лес, холмы с обсыпанными спелыми плодами яблонями.

Колею проложили в 1872 году. Велодрезины на ней появились в 2015-м. Тогда же их признали лучшим туристическим продуктом года в Польше. Владелец развлечения - Януш Демкович, высокий молодой человек в очках и со взбитым белокурыми волосами. Выходит на станции велодрезин из своей машины. По другую сторону железной дороги стоит деревянный дом - Бещадская школа ремесел. Ее открыли три месяца тому назад. Учат исчезающим ремеслам - гончарству, каллиграфии, приготовлению традиционных блюд.

- Это был дом-катастрофа. Приобрел за 150 тысяч злотых (1,1 млн грн. - ГПУ). Внутри все пришлось менять, - говорит Януш в гостиной. В комнатах пусто. Ученики разошлись. Работают до 16:00.

Бывает, придет три человека в день. Бывает - 70, как сегодня. Двухчасовой урок стоит 40 злотых (300 грн. - ГПУ). Столько в Кракове или Варшаве заплатите за билет в кинотеатр, - Януш заходит в комнату с печкой. Здесь учат готовить прозяки - бещадское печенье на кефире. Имеют яркий привкус соды - "прозы" по-местному. Прозяки - немного сладкие. Вкуснее с чесночным маслом или с творогом и зеленью.

- Четыре года тому назад сюда никто не приезжал. Теперь 1,5-тысячные Угерцы ежедневно посещают около тысячи туристов, - говорит Януш. Приглашает на ночлег в свой отель с коттеджами. И добавляет:

- Какой я олигарх? Никто меня здесь так не воспринимает. Местные только радуются, что начали приезжать люди. Как минимум, увеличились обороты в их магазинах и кафе.

83,1 года живет в среднем женщина на польском Подкарпатье, 75,6 года - мужчина. Это самые высокие показатели по всей Польше. Секрет высокой продолжительности жизни - хорошая экология и здоровый образ жизни.

В Перемышле живет около полсотни швейков

- Я всегда Швейк. Даже дома. Как он, люблю поесть, но и приготовить что-то, - рассказывает Мариуш Беднаж. Ему по виду лет 50. Шагает по набережной Сяна в польском Перемышле Подкарпатского воеводства, на границе с Украиной. Большой живот мужчины обтягивает темно-зеленый китель. По городу ходит в образе солдата Швейка из романа чеха Ярослава Гашека. В таком виде проводит экскурсии по городу. Кроме него, в Перемышле еще около 50 швейков.

Персонаж стал символом города, потому что в четвертой части романа "Похождения бравого солдата Швейка" его держали в местной крепости. Видели в нем русского шпиона.

По городу установили несколько бронзовых памятников воину. Ежегодно в Перемышле проходят Большие швейковские маневры.

- Приезжают из Праги внуки Ярослава Гашека. Мы посещаем их, - добавляет Беднаж. - В прошлом году состоялся съезд швейков со всего мира. Приезжали даже из Норвегии. Устраиваем концерты, конкурсы, посылаем открытки на воздушных шарах. Жаль, что не всегда долетают куда надо.