"Подкручивал часы, чтобы рабочие дольше работали"

- Отец гостил у меня три недели. Постоянно было куда пойти и что посмотреть. А увиденного красного кирпича, говорил, хватит на всю жизнь, - рассказывает Ольга Легчилина о польской Лодзи. Три года назад с ребенком и мужем переехала сюда из Херсона. Работает в туристической отрасли.

До Лодзи – 2 часа автобусом от Варшавы. Это третий по населению город. Не похож на другие польские. Бросаются в глаза широкие улицы и просторные площади, современная архитектура и красные стены бывших фабрик. Одни - восстановлены, остальные ждут реконструкции.

- До 1820-х Лодзь был сельскохозяйственным городом, рассказывает гид 60-летняя Анна Джевецкая на территории бывшей фабрики. Ее перестраивают под офисно-развлекательный центр. Стоим на обновленной площади у старого пресса величиной с небольшой трактор. Его использовали в производстве технических тканей. Тогда в поисках места для крупных предприятий обратили внимание на Лодзь. Был для этого удобным. Имеет леса и 19 рек. Последние важны для текстильной промышленности. Сюда приезжали желающие открыть бизнес, поставить фабрику.

- Более 150 лет Лодзь жил за счет текстильной промышленности. Сегодня все фабрики не работают. Пришли в упадок в 1990-х. Не отвечали требованиям времени. Были слишком велики, их дорого содержать, - рассказывает 41-летний Томаш Коралевский, директор Лодзинской туристической организации. - Решили дать им новую жизнь и функции. При этом максимально сохранить архитектуру. Это называется ревитализация.

Сначала переделали старую пожарную часть под офисный центр. Затем французская фирма на территории фабричной империи Израиля Познанского открыла торгово-развлекательный центр "Мануфактура". Его посещают 18,5 миллиона человек ежегодно. В других старых фабриках стали возникать отели. Тепловую электростанцию переоборудовали в центр науки и техники с планетарием. Но сохранили оборудование, чтобы показывать производство электричества.

В субботу на подъезде к комплексу "Мануфактура" образуется пробка.

По дороге от паркинга обхожу поток людей с пакетами и мороженым. На рынке величиной 4 га - фонтаны и скамейки. Площадь окружена бывшими цехами. Сегодня в них магазины одежды, рестораны, центр современного искусства. На крыше - бассейн со стеклянными стенами и полом позволяет рассматривать вид. Комплекс занимает территорию 38 футбольных полей.

В XIX в. здесь была гигантская текстильная фабрика предпринимателя Израиля Познанского.

- У него был комплекс неполноценности. Об его жажде к деньгам ходят легенды, - рассказывает Ольга Легчилина. - Якобы хотел выложить пол 10-рублевыми монетами. Написал письмо российскому царю, чем лучше класть вверх - гербом или портретом императора. Тот приказал - ребром, чтобы ни по тому, ни по тому не топтаться. На этом идея и остановилась. Также рассказывают, что подкручивал часы на фабрике, чтобы рабочие дольше работали.

Проходим мимо кассы кинотеатра, через неприметную дверь - и по узкой лестнице поднимаемся в Музей фабрики. Экспозиция начинается с веточки хлопка. Далее - весь процесс производства. Гид включает ткацкий станок. Машине 140 лет. Она громко и ритмично стучит. Рамка с нитками ходит туда-сюда.

- Одновременно в цехе работали до 4 тысяч машин, по 16 часов, - говорит гид. - Работники теряли слух, болели суставы на ногах, потому что постоянно стояли. Имели воспаление глаз - здесь была густая пыль. Работали дети 13-14 лет. Только они могли залезть в некоторые места машины и почистить.

В Лодзи везде встречаю здания из красного кирпича - фирменный признак города.

- Здесь нашли подходящую для кирпича глину, - рассказывает гид Анна Джевацкая. - Моя бабушка жила в тогдашней каменнице. Стены были толщиной 1,5 метра. В кладовке так холодно, что не нужен был холодильник. В 1945-м рядом разорвалась бомба. Стены уцелели. И до сих пор стоят.

Недалеко от центра города начинается квартал двухэтажных длинных домов красного цвета. К ним переходят дорогу молодожены со свидетелями и фотографом.

- Здесь популярное место для свадебных фотосессий, - объясняет Петр Милек.

Район "Ксенжи Млин " - комплекс бывших текстильных фабрик. Его построил богатый фабрикант Польского Королевства немец Кароль Шайблер в 1820-х. Кроме производственных помещений, сохранились красные здания складов, пожарная часть, больница, школа. Комплекс хотят внести в список ЮНЕСКО.

Часть помещений - после ревитализации. Теперь в них офисные центры и гостиницы. Начали восстанавливать жилые дома. Здесь будет дорогое и престижное жилье с удобствами. Людей на время работ переселяют в отремонтированные дома в центре. Затем они могут сюда вернуться. Но самые бедные на это не соглашаются, потому что придется больше платить за коммуналку.

В 1990-х без работы оказались работники фабрик. Безработица достигала 25%. Многие выехали в Варшаву, Германию и Англию и не вернулись.

- Люди пошли в сферу обслуживания - гостиницы, заведения питания. Возникли небольшие родственные фирмы одежды, которые могли легче приспособиться к потребностям рынка. Например, марка женской одежды "Моннари" имеет магазины по всему миру, - говорит Петр Милек. - Младшие находят себя в ІТ-сфере. В Лодзи собирают технику "Бош", "Сименс", компьютеры "Делл". Город в самом центре страны. Поэтому вокруг много складов, которые дают рабочие места.

Сегодня безработица составляет менее 5%. Средняя зарплата - 4,6 тыс. злотых - почти 30 тыс. грн.

Центральная улица Пьотрковская - одна из самых длинных в Европе, 4,2 км. С обеих сторон стоят старые дома бывших фабрикантов.

- Над нами раньше смеялась вся Польша. Мол, мы - город одной улицы, - говорит Вячеслав Яцевич, лет 40 на вид. Он владелец турфирмы и школьный учитель религии. В 1990-х переехал в Лодзь из Беларуси.

Около 19:00 по Пьотрковской мимо освещенных окон ресторанов ходят компании. Иногда проезжает такси или полиция. Для остальных машин движение ограничено. Только утром до 11:00 могут доставить продукты в учреждения. Таких на Пьотрковской - более 100.

- Раньше Лодзь был городом баров. Приезжали люди даже из Варшавы, - рассказывает Вячеслав.

Жители Лодзи ходят в ресторан минимум раз в неделю. Любят отмечать семейные события. Небогатые заказывают для гостей одно блюдо и по бокалу шампанского. За остальное каждый платит сам.

На Пьотрковской, у большого колеса обозрения, захожу в ресторан "Старый рынок 2". Залы оформлены в довоенном стиле. В меню популярные польские закуски. Их осовременили. Смалец со шкварками сдобрили яблоком. Тартар из сырой говядины за 36 злотых (230 грн. - ГПУ) приправили домашними маринадами, подают с грибным кетчупом и маринованными лепестками роз. На первое предлагают лодзинскую "заливайку". Суп готовят на ржаной закваске. Кладут картофель и грибы. В "Старом рынке 2" также добавляют кровянку и копченый сыр.

- В Польше ежегодно появляется тысяча сортов пива. Мы за 11 лет существования придумали 200 названий. Известны странными вкусами - пиво с селедкой или с хреном, - говорит владелец небольшой пивоварни "Национальная пивотека" Михал Бжежкевич.

Приносит бокал с темным пивом - "Баутским портером". Имеет яркий сладкий привкус темного кваса.

- В нем несколько месяцев плавала изрезанная бочка из-под хереса, - говорит. - Это придает копченый, сладкий или фруктовый привкус.

Есть пиво по 200 злотых (1,3 тыс. грн. - ГПУ) за бутылку. Оно стояло по очереди в трех бочках. Потом еще настаивалось три года. Поэтому столько стоит.

18 метров высотой растут деревья в пальмовой галерее Лодзи. Некоторым - более 130 лет. Принадлежали фабрикантам и царским чиновникам.

Водка на улитках выводит камни

Под офисно-развлекательный комплекс "Конесер" перестроили бывший водочный завод в Варшаве. Расположен на правом берегу Вислы в районе Прага.

Завод построили в конце XIX в. Тогда это была территория Российской империи. Производство основали, чтобы обеспечить войско алкоголем. Здесь изобрели самые популярные польские водки. В 1927 году - "Люксусову", через год - "Выборову". В июне прошлого года открыли Музей польской водки.

- Традиционная водка может быть только из ржи, пшеницы или картофеля, - рассказывает Кароль Карасевич. - 90 процентов польских водок делают из зерна. Картофель дороже, сложнее в выращивании и хранении.

- Сначала водку использовали как лечебное средство от простуды, для отбеливания кожи от веснушек. Настоянной на улитках выводили камни из почек, - подходит к банкам, которые можно повернуть и прочитать рецепт водки от какой-то болезни - тахикардии, отравления, давления. На интерактивном табло можно самому собрать водку из различных составляющих и узнать, от чего будет помогать.

- Не стоит подавать напиток из морозилки, - предостерегает Кароль. - Лучше чувствуется его букет при 6-8 градусах тепла.