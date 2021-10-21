Звезда молодежной команды "Динамо" не хочет переходить в "Манчестер Сити"

Самба Диалло стал один из лидеров команды. Фото: ФК "Динамо" Киев

Полузащитник юношеской команды "Динамо" 18-летний Самба Диалло не планирует покидать киевский клуб.

После удачного успеха в Юношеской Лиге УЕФА интерес к игроку "Динамо" проявляет "Манчестер Сити".

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"Интерес "Манчестер Сити"? Сейчас я полностью сконцентрирован на "Динамо", даже не читаю такую ​​информацию. Я начинаю расти и делаю все, чтобы прогрессировать именно в "Динамо". Конечно, я поговорю с агентами, но это все будет позже.

Я хочу играть за первую команду, уже тренировался с ними. У меня нет никакого страха. Я не боюсь этого, готов хорошо и верю в свой талант", - сказал Диалло в комментарии SportArena.

Самба Диалло перебрался в "Динамо" летом 2021 года. Зимой игрок был на просмотре, но не смог зарекомендовать себя из-за травмы.

В матчах Юношеской Лиги УЕФА сделал дубль в матче против "Баварии" и забивал "Бенфике". В последнем матче юношеская команда "Динамо" сыграла вничью с "Барселоной" -0:0. Команда Игоря Костюка лидирует в турнирной таблице с семью очками.