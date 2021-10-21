"На Гармашу был пенальти "- Луческу пожаловался на судейство в матче с "Барселоной"

Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу остались недовольным судейством в матче третьего тура Лиги чемпионов против "Барселоны".

По мнению румынского тренера, в конце матча арбитр игры матча назначать пенальти в ворота хозяев.

"Конечно, я недоволен. Недовольный счету, недоволен первым таймом. Во второй половине мы преодолели страх играть против" Барселоны "и могли добиться большего. То, как мы играли во втором тайме, мне понравилось.

Наши игроки должны понимать, что это уровень ЛЧ. Это высокий уровень, на который нужно подняться и нам. Здесь гораздо больше агрессивности по сравнению с УПЛ, а соперники технические и быстрые. У "Барселоны" было 18 фолов, а у нас семь. Фолами они прерывали все наши попытки развить контратаку, они были более агрессивными нас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Барселона" победила "Динамо"

Мне понравилось, как во втором тайме мы преодолели этот барьер. Во второй половине мы уже не боялись играть и атаковать. Еще фол был на Гармаше в штрафной, защитник сыграл против него. Сила "Барселоны" - агрессивность при прессинга в атаке.

В начале матча у нас был момент - выход три в один. На таком уровне нужно реализовывать такие моменты, нужно доводить дело до конца, ведь 1 гол меняет картину на футбольном поле", - цитирует тренера "​Трибуна".

В матче третьего тура Лиги чемпионов "Барселона" минимально одолела "Динамо" 1:0. В другом матче группы "Бавария" в гостях победила "Бенфику" - 4:0. "Бавария" имеет три победы и лидирует в группе. "Бенфика" с четырьмя очками идет не втором месте. "Барселона" занимает третье место с одной победой, а "Динамо" опустилось на четвертое место с одной ничьей.