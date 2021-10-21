"Вратарь "Барселоны" ушел в раздевалку с мыслями: мыться или не мыться" - реакция СМИ на поражение "Динамо" от "Барселоны"

Марк-Андре Тер-Штеген не имел работы в матче с "Динамо". Фото: Instagram.com/mterstegen1

В матче третьего тура Лиги чемпионов "Динамо" в гостях проиграло "Барселоне" - 0:1.

Единственный гол в матче забил Жерар Пике в конце первого тайма.

Gazeta.ua собрала реакцию СМИ на поражение команды Мирчи Луческу.

"Футбол 24" пишет, что лучшим игроком в составе "Динамо" был Николай Шапаренко.

"Абсолютно топовый перформанс от полузащитника" Динамо ". Сразу 10 раз Шапаренко лишал мяча каталонских звезд. Именно на плечи Николая Луческу положил розыгрыш от своих ворот.

У Шапаренко 96% точности передач. Самая высокая в матче на две команды среди людей, которые сделали минимум 10 пасов. У "Динамо" в целом - 81%. Прошли сразу шесть из семи дальних передач Николая. То, что дальше беда черная... Ну не может этот 23-летний хавбек за всех играть. Шапаренко создавал подходы партнерам регулярно.

Можно критиковать за то, что слишком часто играл назад. Но что делать, когда отдаешь вперед, а там наши игроки атаки отдают снаряды как любители. После чего идет быстрая контра, в которой ты защищаешься в меньшинстве. Можно было корчить из себя высокомерного мудреца, который отрицает очевидные вещи, и получить 0:5. Луческу не стал. Шапаренко как проводник идей тренера - тоже ".

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Команде Луческу не хватило смелости в Барселоне, пишет "Трибуна".

"Игра показала, что приток веры не произошел с игроками "Динамо". На "Камп Ноу" подопечные Луческу сыграли слишком пассивно и боязливо, решившись на регулярные вылазки на половину поля соперника лишь в последней трети матча. Луческу понадеялся на быстрые контратаки и ключевую роль в них Владислава Супряги, и за всю игру такое случилось только раз. И то выход три в три динамовцы успешно запороли. Более подобной опасности у ворот Марка-Андре Тер Штегена сегодня не было ".

Николай Шапаренко был лучшим игроком "Динамо" в матче против "Барселоны"

"Барселона" в матче против "Динамо" больше думала о следующей игре против "Реала" в чемпионате Испании, пишет "Футбум".

"Безнадежно" все прошло. Одни перед матчем с "Реалом" дурака почти весь второй тайм валяли, убедившись в беззубости динамовской атаки. Вторые - действовали предельно осторожно, как бы чего не вышло. А чего тут еще может выйти при счете 0:1 в пользу соперника?

Сегодня киевляне больше не пропустили, однако бессмысленно сыграли даже на тех стандартах, которые заработали. Хоть бы что-то выжали - но нет. Тер-Штеген скучал. И пошел в раздевалку с мыслями: мыться или не мыться".

В другом матче группы "Бавария" в гостях победила "Бенфику" - 4:0. "Бавария" имеет три победы и лидирует в группе. "Бенфика" с четырьмя очками на втором месте. "Барселона" занимает третье место с одной победой, а "Динамо" опустилось на четвертое место с одной ничьей.