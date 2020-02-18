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вторник, 18 февраля 2020 19:21

Журналист рассказал, в какие клубы могут летом перейти Цыганков и Миколенко

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Журналист рассказал, в какие клубы могут летом перейти Цыганков и Миколенко
Виктор Цыганков во время зимних сборов не провел ни одного матча за "Динамо" из-за травмы. Фото: с отрытых источников

Украинский журналист Игорь Цыганик розпвив, что лидеры киевского "Динамо" Виталий Миколенко и Виктор Цыганков летом могут сменить клуб.

"На Миколенко претендуют очень серьезные клубы. Есть интерес, звонили некоторые агенты. Но пока нет реального предложения. Все топ-клубы осуществляют трансферы летом. Уверен, что за Миколенко будет очень серьезное предложение, а дальше будет решать клуб. Продавать его или нет.

По поводу Цыганкова - то же самое. Для этих футболистов Евро-2020 может стать решающим моментом. Миколенко хотят видеть у себя серьезные клубы АПЛ. Если я их назову, то все это разлетится, и все будут очень много об этом говорить ", - отметил Цыганик в программе "Цыганик Live".

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В текущем сезоне "Динамо" идет на 2-м месте в УПЛ отставая от лидера "Шахтера" на 14 очков.

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