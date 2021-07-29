Зозуля нашел себе новый клуб

Роман Зозуля 5 лет выступал в Испании. Фото: ФК "Альбасете"

Бывший форвард сборной Украины 31-летний Роман Зозуля продолжит выступления в чемпионате Португалии.

Зозуля подписал контакт с клубом "Эшторил" на один сезон, сообщает A Bola.

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Новая команда украинца выиграла второй дивизион и впервые за три года вернулась в элиту португальского футбола.

Последние четыре сезона Зозуля играл за "Альбасете", но после вылета команды в третий по силе дивизион Испании покинул команду. Нападавший был близок к переходу в "Алькоркон", но трансфер сорвался.

Роман Зозуля является воспитанником "Динамо". Известный выступать за "Днепр". С 2016 года выступал в Испании. Не смог закрепиться в клубе Ла Лиги "Бетис", после чего выступал за "Альбасете". Роман участвовал в Евро-2016 в составе сборной Украины.