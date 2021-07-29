"Динамо" продает Супрягу за €10 млн

Форвард киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины 21-летний Владислав Супряга переходит в итальянский "Дженоа".
Стороны уже согласовали детали личного контракта. Сумма трансфера составит €10 млн, сообщает Tuttomercatoweb.
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Известный инсайдер Никола Скира подтвердил переход. Заявив, что трансфер состоится в ближайшие дни. Стороны договорились о контракте на пять лет.
Наставник киевлян Мирча Луческу отправил Супрягу в Киев, не дожидаясь завершения предсезонных сборов.
1 августа "Динамо" стартует в чемпионате Украины матчем против "Вереса". Начало игры в 19.30. Отчет о матче читайте на нашем сайте.
Во время летнего трансферного окна "Динамо" подписало сразу трех нападающих - Илллю Шкурина из ЦСКА, Эрика Рамиреса из "ДАК 1904" и Владислава Кулача из "Ворслкы".
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