"Динамо" продает Супрягу за €10 млн

Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины 21-летний Владислав Супряга переходит в итальянский "Дженоа".

Стороны уже согласовали детали личного контракта. Сумма трансфера составит €10 млн, сообщает Tuttomercatoweb.

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Известный инсайдер Никола Скира подтвердил переход. Заявив, что трансфер состоится в ближайшие дни. Стороны договорились о контракте на пять лет.

Наставник киевлян Мирча Луческу отправил Супрягу в Киев, не дожидаясь завершения предсезонных сборов.

1 августа "Динамо" стартует в чемпионате Украины матчем против "Вереса". Начало игры в 19.30. Отчет о матче читайте на нашем сайте. Во время летнего трансферного окна "Динамо" подписало сразу трех нападающих - Илллю Шкурина из ЦСКА, Эрика Рамиреса из "ДАК 1904" и Владислава Кулача из "Ворслкы".