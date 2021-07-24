Фанаты "Алькоркона" выступили против Романа Зозули

Ранее Роман Зозуля играл за "Альбасете". Фото: "Альбасете"

Фанатские группы испанского "Алькоркона" надеются, что украинский нападающий Роман Зозуля не перейдет в их клуб.

Они выступают против подписания контракта с футболистом из-за его политических взглядов.

"Когда среди групп фанатов существуют различные мнения, лучшее решение – выслушать мысли всех. Но мы все в согласны кое в чем: это дерьмо, это порождает разделение, гнев. Чего ранее не было", – написала "Федерация Пеньяс дель Алькоркон" в своих социальных сетях.

Фанатский клуб "Секция Петака" опубликовал следующее заявление:

"Футболист Роман Зозуля – не просто патриот, он фашист, который поддерживает батальон "Азов" – украинскую нацистскую военизированную группировку. Этой личности нет места в нашем клубе и городе. Их идеология прямо противоречит нашим ценностям".

Также выступила с обращением группа "Пенья Ла Превия":

"Мы считаем, что подписание игрока, который публиковал фото с нацистскими цифрами (речь о фото с 14/88 на баскетбольном табло – прим.) и поддерживающего ультраправые и фашистские группировки в его стране, – ошибка. Это несовместимо с ценностями терпимости и уважения, которые продвигает этот спорт".

Роман Зозуля известен своими патриотическими взглядами и поддержкой украинских военных на Донбассе. Он неоднократно бывал на фронте и в военных госпиталях.

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С 2017 по 2021 гг. Зозуля выступал в "Альбасете". Сообщалось, что он близок к переходу в "Алькоркон". В 2017 году из-за протестов фанатов "Райо Вальекано" сорвался трансфер украинца в их клуб из "Бетиса".