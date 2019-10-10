Золотой мяч, Роналду налоги и дети: Месси порадовал фанатов большим интервью

Месси не хватает Роналду в чемпионате Испании. Фото: рейтер

Лионель Месси пришел в эфир каталонского радио и телевидения "RAC1" и рассказал об отношениях с "Барсой" об этом пишет "Трибуна".



О налогах

"Было время, когда я в силу обстоятельств чувствовал себя полностью истощенным. У меня были определенные проблемы с налоговой службой, особенно в период с 2013-го по 2014-й.

Это было тяжелое время для меня и моей семьи. Люди не знают, что происходило тогда. Мой случай оказался первым, поэтому было так тяжело. Хорошо, что ребенок был тогда совсем маленьким, он ничего не понимал. Именно в то непростое время я задумывался о том, чтобы уехать из Испании. У меня было много вариантов, но конкретных предложений - нет. Но эти мысли приходили не потому, что хотел покинуть "Барсу", а потому, что тогда происходило.

О завершении карьеры

И все же главное для меня - остаться здесь. Я всегда об этом думал, ничего не изменилось. Я хочу завершить карьеру в "Барселоне", это очевидно. Это не только мои чувства к клубу, это семья. Я не хочу валить дружбе моих детей. Наступила моя очередь пожить. Мы можем остаться здесь навсегда ".

О собственных детях

"Мой средний сын Маттео очень любит сердить старшего брата, Тиаго. Например, он громко празднует голы" Реала ", чтобы позлить Тиаго. Когда мы играем в футбол, всегда говорит, что он - команда, которой мы только что проиграли: например," Ливерпуль "после полуфинала ЛЧ или" Валенсия "после финала Кубка.

Средний сын радуется голам "Реала"

А еще, когда Маттео плохо себя ведет, и я ставлю его в угол - он выбегает оттуда и громко кричит: "Угловой быстро разыгран! Ориги! ".

О Гризманне

"В Барселоне" играть непросто. Любому, кто рос не в философии "Барсы" и не знает методов, сложно адаптироваться. Гризманн привык играть по-другому, но мы не сомневались, что он впишется в команду, ведь это умный игрок ".

О Неймаре

По этой причине я хотел видеть в команде и Неймара. Он один из лучших в мире. Если бы мы его подписали, наши шансы на победу во всех турнирах бы выросли. Я понимаю, что журналисты в первую очередь смотрели на другие вещи - на то, как он ушел, и это абсолютно логично. Но я бы хотел видеть его в команде, если говорить о спортивной составляющей.

О Пике

"Пике - очень умный и прозрачная человек. Он говорит то, что думает, но не думает о том, какими могут быть последствия. Он честный и всегда старается говорить прямо. Он хороший и веселый человек.

О Роналду

"Хотел, чтобы Криш остался в Испании, но" Реал "и так силен

Хотел бы, чтобы Роналду остался в Испании

"Я бы хотел, чтобы Криштиану остался в" Реале ", потому что он был плюсом Ла Лиги, классико и противостояния.

В "Реала" все будет хорошо, в этой команде прекрасные игроки. Разумеется, им не хватает Криштиану, любой команде бы его не хватало ".

О Золотой мяче

"Я не думаю о рекорде по Золотых мячах , я не зациклен на этом. Ли расстроюсь, если не выиграю . У меня дома есть музей с трофеями. Взять еще один было бы приятно, особенно для детей, но мой приоритет - командные трофеи. Что меня действительно беспокоит: мы не выиграли Лигу чемпионов ".

О Вальверде

Мы говорили с Вальверде после "Ливерпуля". Это поражение было нашей ошибкой. Такого не должно было произойти, особенно после камбэка "Ромы". Но мы думали о той игре, и с каждым пропущенным голом становилось все хуже. Это была не ошибка тренера. Мы радовались, что он остался. Так решил клуб, и мы хотели этого.

Радовались, что Вальверде остался



Думаю, у "Барсы" могло бы быть больше побед в Лиге чемпионов, но думать - одно, а вот реальность - совсем другое. Мы не смогли показать достойную игру. К сожалению, мы не побеждаем в ЛЧ достаточно долго ".

О Гвардиоле

"Каждый год я выкладываюсь по максимуму. Но, думаю, эпоха Гвардиолы была особенной. Я значительно прибавил как игрок. Лучший момент карьеры трудно назвать, у меня их было много на разных этапах жизни. Видимо, эпоха Гвардиолы была лучшей для меня: и как для игрока, и в целом. Он лучший тренер Европы. Луис Энрике совсем рядом.

О Хави и Иньесте

Было очевидно, что нам станет нелегко без Хави и Иньесты. Они незаменимы. У нас было 90% владения мячом, мы возвращали его за пять секунд. Мы понимали, что нас ждет, у нас были хорошие полузащитники, но Хави и Иньеста уникальны. Так что мы немного изменили систему и философию команды, чтобы все работало и после их ухода.

С Хави будет хороший тренер



Думаю, Хави-тренер будет очень похож на Гвардиолу и пойдет по его пути. Не знаю, застанет он меня как игрока в "Барсе". Он пока формируется как тренер.

о VAR

"Мне нравится VAR, я за него, но в использовании технологии все равно много непонятных моментов, систему пока применяют не лучшим образом. VAR появился, но разногласия остаются. Хотя на самом деле VAR нужен, чтобы развеять все сомнения - пока этого нет ".

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Лионель Месси- нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины. Пятикратный обладатель приза Золотой мьяч. 6 раз становился обладателем титула лучший футболист мира по версии ФИФА. Шестикратный обладатель Золотой бутсы УЕФА. 4 раза выигрывал Лигу чемпионов с "Барселоной" и 10 раз чемпионат Испании.