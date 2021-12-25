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суббота, 25 декабря 2021 21:00

Знаменитый английский Boxing Day не останавливали даже во время войны

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Boxing Day, или День подарков, который в Великобритании отмечают 26 декабря, стал не только культовым праздником, но и важнейшим днём для местных футбольных фанатов. Ежегодно на эту дату запланировано огромное число матчей по всей вертикали английского футбола. Для болельщиков это отличная возможность продолжить праздновать Рождество прямо на стадионе любимой команды, куда приходят целыми семьями.

Откуда пошло название Boxing Day? Откопали сразу пять теорий.

1. Корни уходят в средневековье. 26 декабря представители аристократии делали подарки слугам, которые к тому же получали выходной в этот день. В Рождество они прислуживали на празднике у хозяев, поэтому такой жест связан с благодарностью в их адрес.

2. 26 декабря католики по всему миру празднуют День святого Стефана. В эту дату церкви выставляли ящики для сбора пожертвований для бедных. Отсюда и "box" в названии.

3. Есть люди, которые всерьёз связывают название Boxing Day с боксом. В некоторых африканских странах Британского содружества 26 декабря специально проводят выставочные боксёрские поединки среди профессионалов.

4. Известно, что в ночь с 24 на 25 декабря Санта-Клаус под ёлку кладёт подарки. Когда утром вся семья начинает вскрывать их, дом сразу обрастает пустыми коробками.

5. 26 декабря в магазинах выстраивались очереди из людей с коробками, которые обменивали ненужные подарки (некоторые точки в Англии предусматривают такую возможность).

Раньше Boxing Day отмечали в первый рабочий день после Рождества, фиксированной даты не было. Если 26 декабря выпадало на субботу или воскресенье, то его просто переносили на понедельник. В наши дни эту дату закрепили независимо от дня недели.

Для многих поклонников футбола "День подарков" был чуть ли не единственным днём, когда они могли пойти на стадион и поддержать любимый клуб. Так в 1860 году состоялся первый официальный матч в Boxing, в котором рубились "Шеффилд" и "Халлам". Йоркширские клубы сыграли не только первый праздничный матч, но и первое официальное дерби в истории.

  На Рождество часто играют в снег и метель. Фото: Reuters
На Рождество часто играют в снег и метель. Фото: Reuters

Постепенно футбол 25 и 26 декабря перерос в традицию. В викторианскую эпоху (1837-1901) популярность игры в Boxing Day достигла пика. "На Рождество существовала традиция публичных мероприятий для рабочего класса. Для многих трудяг это был единственный шанс в году поиграть в футбол", — объясняет профессор истории Мартин Джонс.

В развитии этой традиции помогало и правительство: в 1871 году вышел указ, который добавил дополнительный выходной на Рождество. С тех пор начали проводить два матча за два дня. А иногда командам вовсе приходилось рубиться трижды за два дня: первую встречу проводили рождественским утром, вторую — вечером, а третью — уже на следующий день.

В 1880-х количество футбольных клубов стремительно увеличивалось, поэтому Boxing Day набирал популярность. Матчи планировали так, чтобы на Рождество играли команды либо из одного города, либо из соседних. Люди не всегда могли себе позволить дальние поездки по стране, а клубы были заинтересованы в том, чтобы стадионы заполнялись.

На Рождество англичане достали несколько футбольных мячей из окопа, поэтому вскоре мы начали играть в футбол. Это было настоящим чудом", — так эти события описывал немецкий лейтенант Курт Цехмиш

Традиция Boxing Day не прервалась даже в период Первой мировой войны. Измученные бесконечными битвами немецкие и английские солдаты начали обмениваться подарками за неделю до рождественских праздников. На некоторых участках фронта напряжение откатилось до такого уровня, что соперники организовывали футбольные матчи на нейтральной полосе.

"На Рождество англичане достали несколько футбольных мячей из окопа, поэтому вскоре мы начали играть в футбол. Это было настоящим чудом", — так эти события описывал немецкий лейтенант Курт Цехмиш из 134-го полка саксонских пехотинцев в своём дневнике.

Последний матч 25 декабря в Англии состоялся в 1965 году, когда "Блэкберн" боролся с "Блэкпулом" в рамках первого дивизиона. В Шотландии традиция сохранилась на 11 лет дольше. А вот в Северной Ирландии и сейчас на Рождество проходит финал турнира для клубов из нон-лиг.

Ежегодно тренеры Премьер-лиги сгорают от злости из-за календаря на рождественские каникулы: командам приходится рубиться каждые 2-3 дня. Активнее всех выступают континентальные тренеры.

После матча с "Тоттенхэмом" не выдержал Юрген Клопп: "У нас матчи в среду, воскресенье и вторник. Это невозможно. У меня нет столько игроков. Возможно, у нас в команде есть ещё 1-2 заражённых. Нельзя просто пытаться пробиться через это. Ставить матчи на 26 и 28 декабря – это нереально. Мы хотим играть, но нам нужна помощь".

Пеп Гвардиола ворчит уже пять лет: "Мы не защищаем футболистов, система их не защищает. У нас просто нет времени на подготовку".

  Гвардиола устал бороться с традицией. Фото: Reuters
Гвардиола устал бороться с традицией. Фото: Reuters

До Клоппа и Гвардиолы с Boxing Day боролся Луи ван Гал, который тренировал "Ман Юнайтед" (2014-2016): "Игрокам не идёт на пользу игра через два дня на третий. А у нас ещё есть семьи. У меня жена, дети, внуки. И я не увижу их на Рождество".

Иногда футбольным чиновникам достаётся и от местных тренеров, которые насквозь пропитаны рождественской традицией.

Только компания Amazon платит Премьер-лиге сразу £ 30 млн, чтобы показать всего 20 декабрьских матчей. Все европейские чемпионаты на это время уходят в отпуск, поэтому Премьер-лига — главный дилер футбола в праздники

"Организм игрока Премьер-лиги быстро изнашивается. Парни начинают сезон, играют без пауз и ездят в сборные, летом — турне по Азии и США, затем сборы — короче, замкнутый круг. Футболистам необходима двухнедельная пауза, чтобы отдохнуть", — вступился за футболистов и Сэм Эллардайс.

Очевидно, что футбольное руководство не переносит матчи из-за огромной прибыли. Только компания Amazon платит Премьер-лиге сразу £ 30 млн, чтобы показать всего 20 декабрьских матчей. Все европейские чемпионаты на это время уходят в отпуск, поэтому Премьер-лига — главный дилер футбола в праздники. Отсюда и такие огромные контракты за пару-тройку матчей.

По данным авторитетного портала Deloitte, доход "Ман Юнайтед" от матчдэя в доковидный период составлял € 2,2 млн за матч или € 119 млн за сезон. В рождественские каникулы эта сумма значительно увеличивается за счёт людей, которые получают официальные выходные. Точную выручку в Boxing Day никто не раскрывает.

  Наибольшая радость – когда бьются гранды. Фото: Reuters
Наибольшая радость – когда бьются гранды. Фото: Reuters

Еще один пример предприимчивости английских чиновников. Уже более 60 лет действует правило в Англии: нельзя показывать футбол по телевизору в субботу с 14:45 до 17:15, чтобы люди шли на стадионы и оставляли кассу там. В современных реалиях это выглядит странно: если раньше футбол по телевизору крутили бесплатно, то сейчас болельщики всё равно платят за подписку.

Итоги заседания:

В Премьер-лиге паузы сейчас точно не будет. Если понадобится, то к этому вопросу вернутся уже в январе.
13 полевых игроков и 1 вратарь ― достаточная заявка, чтобы матч состоялся.
Если в основе не будет хватать футболистов для заявки, клубам в обязательном порядке придется задействовать игроков из молодёжной команды. Но есть один нюанс: из молодёжки можно подтягивать футболистов, которые провели хотя бы один матч за первую команду.

А вот и официальное заявление боссов АПЛ:

"У ряда клубов вспышки и проблемы с ковидом, но лига намерена следовать текущему расписанию там, где это возможно. При этом здоровье и благополучие всех участников остается нашим приоритетом. АПЛ будет и дальше отслеживать и отражать рекомендации системы здравоохранения, всегда действуя с осторожностью".

При этом статистика по заражённым с каждой неделей ухудшается. Лига сообщила о 90 положительных тестах на коронавирус за прошлую неделю — это новый антирекорд. Предыдущий антирекорд зафиксировали на позапрошлой неделе (с понедельника, 6 декабря, по воскресенье, 12 декабря) — всего 42 положительных теста.

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20 декабря прошло заседание между руководством Премьер-лиги и представителями клубов АПЛ, чтобы скоординировать дальнейшие действия на фоне бушующего коронавируса. За три тура только в английской вышке из-за эпидемии ковида отменили 11 матчей.

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Дата
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