Зинченко "привез" пенальти в матче с "Боруссией" Д - видео

В первом поединке товарищеского турнира International Champions Cup в США против дортмундской "Боруссии" защитник английского "Манчестер Сити", украинец Александр Зинченко сыграл неудачно.
Украинец вышел со старта, но уже на 27-й минуте нарушил правила в штрафной против Пулишича и заработал в свои ворота 11-метровый, который реализовал Гетце.
Игра так и закончилась минимальной победой "шмелей" - 1:0.
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Следующий поединок на турнире чемпионы Англии проведут 26 июля против "Ливерпуля".
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