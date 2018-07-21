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суббота, 21 июля 2018 15:05

Зинченко "привез" пенальти в матче с "Боруссией" Д - видео

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Зинченко &quot;привез&quot; пенальти в матче с &quot;Боруссией&quot; Д - видео
Зинченко провалил игру за "Манчестер Сити". Фото: zarubezhom.info

В первом поединке товарищеского турнира International Champions Cup в США против дортмундской "Боруссии" защитник английского "Манчестер Сити", украинец Александр Зинченко сыграл неудачно.

Украинец вышел со старта, но уже на 27-й минуте нарушил правила в штрафной против Пулишича и заработал в свои ворота 11-метровый, который реализовал Гетце.

Игра так и закончилась минимальной победой "шмелей" - 1:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, отправился ли Зинченко на сбор с "Манчестер Сити"

Следующий поединок на турнире чемпионы Англии проведут 26 июля против "Ливерпуля".

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