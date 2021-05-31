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понедельник, 31 мая 2021 12:42

Зидан объяснил, почему покинул "Реал"

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Зидан объяснил, почему покинул &quot;Реал&quot;
Зинедин Зидан выиграл для "Реала" 3 Лиги чемпионов. Фото: ФК "Реал"

Бывший тренер "Реала" 48-летний Зинедин Зидан покинул мадридский клуб из-за недоверия со стороны руководства.

Зидан написал прощальное письмо и объяснил свое решение сменить работу.

"В 2019 году я вернулся в "Реал", меня попросил об этом президент клуба Флорентино Перес. Встречаясь с вами на улице, я неоднократно слышал просьбы вернуться. Я был в долгу перед президентом за предыдущие годы, проведенные в Реале в роли футболиста и тренера, поэтому не мог отказать. Я буду всегда благодарен президенту за то, что в 2001-м он поверил в меня. Он боролся за меня, хотя некоторые люди в клубе были против этого. Провести 20 лет в Мадриде – лучшее, что случалось со мной.

Но сейчас я решил уйти. Это не конец – я не собираюсь прекращать свою карьеру. В мае 2018-го я ушел, потому что после двух с половиной лет с таким количеством побед и трофеев я почувствовал, что команде нужен был новый импульс для того, чтобы оставаться на вершине мирового футбола.

Сегодня ситуация совсем другая. Я ушел, потому что почувствовал, что клуб больше не верит в меня, что является основным фактором, который мне необходим. Нет поддержки ни на среднесрочную, ни на долгосрочную перспективу. Я хорошо знаю футбол и знаю требования такого большого клуба, как "Реал", поэтому прекрасно понимаю: ничего не выиграл – надо уходить.

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На финальном отрезке моей работы вместе с командой была забыта одна важная деталь – все, что ежедневными усилиями было построено мной в клубе. Отношения со 150-ю людьми, которые работают здесь. Я хочу побеждать, но, кроме трофеев, есть еще и отношения с людьми, эмоции, жизнь коллектива. Все в один момент перестало цениться, исчезло понимание направления развития клуба, а в конечном итоге меня выставляли виноватым даже в самых мелких неудачах.

Мне хотелось бы уважения к тому, над чем мы долго и упорно работали вместе, хотелось бы, чтобы мои отношения с клубом и президентом в последние месяцы моей работы были несколько иными. Мне не нужны были какие-то привилегии, поймите меня правильно. Мне просто нужно было, чтобы люди помнили, что я сделал для этого клуба.

В нынешних реалиях жизни главного тренера во главе команды продолжается два сезона, изредка – чуть больше. Если вы хотите, чтобы этот период был более длительным, важно сохранять человеческие отношения. Это важнее денег, славы и всего остального.

Мне было больно, когда я в очередной раз прочитал в прессе после одного из поражений, что они собираются выгнать меня, если я не выиграю следующую игру. Все эти сообщения бросали в СМИ намеренно, создавая негативное давление на команду, вызывая сомнения в нашем проекте и недоразумения внутри коллектива. К счастью, я работал с настоящими профессионалами, которые верили в меня до последнего, собирались умирать на поле ради меня. Когда что-то пошло не так, они одержали великую победу, сохранив меня на тренерской скамье. Все потому, что они просто верили в меня, и знали, что я верил них.

Я не лучший тренер в мире, но способен дать уверенность игрокам в собственных силах. Это необходимо каждому футболисту, независимо от того, какая у него роль в клубе. На протяжении своей работы здесь я всегда отдавался на все 100. Уважаемые жители Мадрида, я всегда буду одним из вас. Вперед, Мадрид", - приводит слова Зидана AS.

Зинедин Зидан впервые возглавлял "Реал" в 2016-2018 годах. Тогда команда трижды подряд выиграла Лигу чемпионов. Француз второй раз вернулся в "Реал" в марте 2019 го и стал чемпионом Испании 2019/20. В сезоне 2020/21 подопечные француза специалиста остались без трофеев.

По сообщению СМИ, Зидан может возглавить сборную Франции, "Тоттенхэм" или ПСЖ.

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