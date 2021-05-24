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вторник, 25 мая 2021 21:00

Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"

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Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в &quot;Барселоне&quot;
Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Каталонская "Барселона" за последние два сезона может похвастаться только Кубком Испании. Команда находится на пороге перемен. К власти вернулся бывший президент клуба Жоан Лапорта.

Сейчас долги каталонцев составляют более миллиарда евро. Новому руководителю клуба нужно думать об улучшении финансовой составляющие и футбольных результатов.

Символ клуба Лионель Месси летом 2020 серьезно рассчитывал покинуть Барселону.

Знаток испанского футбола, комментатор Роберто Моралес специально для Gazeta.ua рассказал о причинах кризиса клуба и перспективы развития.

"Барселона" второй сезон подряд неудачно выступает в Лиге чемпионов и не побеждает в Ла Лиге. В чем причина?

Проблемы "Барселоны" являются давними, точнее достаточно глубоко тянутся их корни. Еще со времен завершения работы Луиса Энрике. В игровом смысле время Эрнесто Вальверде стал стабилизацией и вместе с этим и замораживанием проблем.

Парадокс Вальверде был в его требовательности, последовательности и стабильно положительным отношениям с лидерами, впоследствии не удалось наладить Кике Сетьену. Однако игровая модель баска не была достаточно комфортной для воспитанников клуба, чья игра имеет определенные природные характеристи, которые во взрослом возрасте уже не изменить. Именно поэтому после первой же кризиса лидеры отвернулись от Вальверде, не стали против него, но и не поддержали. Любой тренер без поддержки футболистов в критический период обречен, ведь на поле делают результаты или нет только они, исполнители.

Проблемы "Барселоны" создавались в предыдущих сезонах

Период Сетьена вообще был недолгим и еще более проблемным, но, самое главное, то что именно в это время глубина кризисных явлений в руководстве клуба, поэтому о футболе там уже речь не шла.

Очень тяжелым для "Барселоны" было и лето, впоследствии и осенняя часть. То есть это был уже время, когда об игре лидеры думали мало. Что и говорить, если Лионель Месси реально стремился покинуть клуб.

Как оцените текущий сезон для каталонцев?

Де-факто хорошим этот сезон для "Барселоны" не мог случиться ни в коем случае. Из всех возможных результатов каталонцы выдали не самый плохой, хоть и не самый лучший. В чемпионате Испании стоило бороться за победу до последнего, но команда не провела ни одного хорошего поединка против мадридского дуэта претендентов.

Команда Кумана выиграла Кубок Короля и в Лиге Чемпионов после провала в первой игре дала качественный бой ПСЖ. Это почти максимум из возможного.

Стоит оставлять на следующий сезон Кумана?

Он слишком неординарная фигура, его карьера наставника собрана из противоречий. Голландец пришел в свой бывший клуб на фоне того, что чуть не вся каталонская сообщество думала о Хави. Однако легендарный хавбек железно связан с Катаром до завершения Кубка мира-2022, поэтому пока без него.

Куман начал менять игру под себя и не остановился перед шагом конфликтным в плоскости отношений с Месси. Он решительно убрал Луиса Суареса, не только топового форварда, но и лучшего друга Лео.

Куман заслужил еще на одной сезон

В игровом плане Куман ищет четкий баланс и пока находит его не всегда, однако уверенности в собственных силах ему не занимать. Объективно тренер получил проблемы на двух культовых позициях, именных. Травмы Жерара Пике и снижение Серхио Бускетса большое влияние на команду. В случае Жерара они совпали с травмами и проблемами других центрбеков, а ситуация Серхио, когда он уже не готов делать стабильно то, что делал много лет, но и прямой замены ему нет.

То есть и искать замену не стоит, без Бускетса команда должна играть схематично иначе как с ним. Но это легко написать или сказать, а не сделать. В конце концов, имеющиеся проблемы не выглядят катастрофическими.

Уверен того, что Куман-тренер по меньшей мере заслужил на еще один сезон с командой, которую именно он впервые в истории сделал обладателем главного европейского трофея.

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Нужен команде Месси?

Месси был и останется лидером этого проекта, просто игроки такого масштаба всегда будут лидерами. Идти же с "Барсы" для него нет смысла, такие мысли появлялись у аргентинца только на фоне совсем ужасных времен управленческого беспорядка. Теперь ситуация выравнивается, а парень с Росарио не подвержен большим изменениям.

Месси не имеет смысла оставлять "Барселону"

Кто может стать претендентом на пост тренера "Барселоны"?

К кандидатурами на замену не густо, относительно хороша только фигура нынешнего наставника "Аякса" Эрика тен Хага. Он еще и голландец, что так модно в "Барсе", но не из выдающихся фигур (по крайней мере, пока). В более же чем клубе прижиться чужакам трудно, все последние попытки были неудачными. Именно поэтому, ну и через стилистическую специфику, много кандидатур просто не рассматриваются.

Как должна измениться состав "Барселоны" летом?

Сколько бы ни звучали призывы срочно усиливать состав "Барселоны", они не являются абсолютно обоснованными. Так, хорошие игроки нужны почти всегда, но в команде есть прекрасный атакер Антуан Гризманн, которому нужно находить другой клуб. Француз пересекается функционалом с самим Месси. Сильный футболист и Самуэль Умтити, и специфический в повседневной жизни и травматический. Жуниор Фирпо, Меролем Пьянич, Филиппо Коутиньо очевидны люди на выход. Откровенно будем говорить, не самый список, рабочий.

Чего ожидать от "Барселоны в следующем сезоне?

Уверен, "Барселона" в следующем сезоне спокойно добавит в качестве игры даже не меняя ничего. Ей следует дать время прийти в себя после выхода из зоны сумерек, в которых вверху тени не были наиболее густыми. А вот уже потом стоит разбираться с тренерской позицией и кандидатурами на замену нынешним "сенаторам".

В прошлом сезоне "Барселона" финишировала на третьей позиции в чемпионате Испании. Каталонцы уступили чемпиону "Атлетико" семью очками и пропустили вперед "Реал".
В Лиге чемпионов остановились на стадии 1/8 финала проиграв ПСЖ.

Клуб смог получить только один трофей за сезон - Кубок Испании.

В марте к власти пришел Жоэль Лапорта. Он ранее был президентом "Барселоны". Он занимал эту должность с 2003 по 2010 год. При нем "Барса" четырежды выиграла Ла Лигу, дважды - Лигу чемпионов, а также стала победителем Суперкубка УЕФА и Клубный Кубка мира.

Автор: Сергей Тищенко
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