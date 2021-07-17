Жена Малиновского встретила Кьеллини

Раньше жена Малиновского публиковала фото с Рафаэлем Вараном. Фото: instagram roksana_mali7

Жена футболиста сюорной Украины и "Аталанты" Роксана Малиновская проводит отдых на Сардинии в отеле Форте-Вилладж.

Как оказалось, в этом же месте остановился защитник "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини. Судя по фотографии, Роксана встретилась с ним в кафе.

"Ну всё, теперь все в сборе. Великий футболист и большой человек вне футбола", — подписала фото девушка.

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Кьеллини стал чемпионом Евро-2020. В финале турнира сборная Италии победила Англию (1:1, 3:2 по пен.). Дорджо провел на турнире пять поединков