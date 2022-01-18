Защитник сборной Украины и "Шахтера" выбыл на длительный срок

Сергей Кривцов выступает за "Шахтер" с 2010 года. Фото: ФК "Шахтер"

Защитник "Шахтера" и сборной Украины 30-летний Сергей Кривцов получил травму.

Врач "горняков" Артур Глущенко рассказал, что у футболиста бытовая травма. Получил он ее из-за гололеда, сообщает телеканал "Футбол".

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У Кривцова диагностировали перелом малой берцовой кости. Поэтому он пропустит всю подготовку команды. И вернется только в марте.

В текущем сезоне Кривцов сыграл семь матчей в чемпионате Украины. Еще четырежды он выходил на поле в матчах Лиги чемпионов. Одну игру провел в Кубке Украины.

Также в его активе пять матчей за сборную Украины в отборе на Кубка-2022, две игры на Евро-2020 и четыре товарищеских матча за "сине-желтых" в 2021 году.