Защитник сборной Украины и "Шахтера" выбыл на длительный срок

Защитник "Шахтера" и сборной Украины 30-летний Сергей Кривцов получил травму.
Врач "горняков" Артур Глущенко рассказал, что у футболиста бытовая травма. Получил он ее из-за гололеда, сообщает телеканал "Футбол".
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У Кривцова диагностировали перелом малой берцовой кости. Поэтому он пропустит всю подготовку команды. И вернется только в марте.
В текущем сезоне Кривцов сыграл семь матчей в чемпионате Украины. Еще четырежды он выходил на поле в матчах Лиги чемпионов. Одну игру провел в Кубке Украины.
Также в его активе пять матчей за сборную Украины в отборе на Кубка-2022, две игры на Евро-2020 и четыре товарищеских матча за "сине-желтых" в 2021 году.
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