"Выпил меньше бутылки" - экс-игрок сборной Украины объяснил, почему пьяным сел за руль

Вячеслав Шевчук провел 54 матча за сборную Украины. Фото: ФК "Шахтер"

Бывший футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" 42-летний Вячеслав Шевчук рассказал о подробностях скандального задержания полицией в нетрезвом состоянии.

Инцидент с бывшим футболистом произошел в конце мая 2021 года после празднования дня рождения "Шахтера".

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"Я пил только вино: красное и белое. Вся страна знает, что я люблю красное. На юбилей клуба я его много употребил. Но в тот день пил белое. Возможно, оно мне сильно зашло. Выпил немного - меньше бутылки.

"К сожалению, мой организм очень опьянел. Я люблю красное вино. Я забираю себе в коллекцию пробки от вина, которое пил", - сказал Шевчук в эфире канала "Пряма червона".

28 мая киевские патрульные задержали бывшего футболиста "Шахтера" Вячеслава Шевчука. Тот отказался проходить тест на драгере, начал толкать правоохранителей и вел себя странно. Поэтому эксфутболиста задержали.

Вячеслав 13 лет выступал за сборную Украины. В составе "Шахтера" провел 11 сезонов. Завершил с футболом в 2016-м.