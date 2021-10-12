Эксперт нашел место для Малиновского в сборной Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
Просмотров: 891
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 4338
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 801
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1269
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1287
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 3015
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 5841
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 927
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 2007
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 684
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Сборной Украины не хватает Коноплянки - Морозюк
Сборной Украины не хватает Коноплянки - Морозюк
Германия первой едет в Катар: результаты матчей квалификации Кубка мира
Германия первой едет в Катар: результаты матчей квалификации Кубка мира
"Новый Ибрагимович" забил фантастический гол за Швецию
"Новый Ибрагимович" забил фантастический гол за Швецию
Впервые в истории бокса - братья Кличко собрали все чемпионские пояса
Впервые в истории бокса - братья Кличко собрали все чемпионские пояса
Свитолина вышла в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе
Свитолина вышла в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1278
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 567
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 936
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1053
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2187
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
11 октября 2021
Просмотров: 531
Не псуйте настрою
– Найди атошника й атошницю, які могли б прийти до третьокласників перед 14 жовтня, – просить знайома Наталя. Тиждень свариться з ...
вторник, 12 октября 2021 15:22

Эксперт нашел место для Малиновского в сборной Украины

  Комментировать
Эксперт нашел место для Малиновского в сборной Украины
Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук считает, что полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может быть полезен национальной команде.

Наставник сборной Украины Александр Петраков может использовать Малиновского на позиции оттянутого форварда.

"Жду очередного финала для" сине-желтых ". Только так мы сможем добиться максимального результата. Важно, чтобы к матчу с боснийцами команда успела восстановиться. На большую ротацию нам рассчитывать не стоит, ведь кадрового потенциала нам пока не хватает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Украина победит Боснию и Герцоговину

Незаменимых футболистов не бывает. В данном случае команда сыграла отлично. Но те же Малиновский, Александр Зинченко только бы усилили сборную. Говорят, что Малиновский не подходит для схемы игры Петракова. Да подходит он. Наставник может сыграть с тактической расстановкой 3-4-1-2. И именно там, где единица, на позиции ложной девятки, Малиновский действует как убийца. Надеюсь, что все будет хорошо и Руслан вернется в сборную. От этого наша команда только выиграет", - сказал Шевчук в комментарии Zbirna.com.

Александр Петраков не вызывал Руслана Малиновского на матчи сборной в октябре.

Матч Украина - Босния и Герцеговина состоится 12 октября в 21:45 на "Арене Львов". Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

Сборная Украины занимает второе место в группе. Команда Александра Петракова на четыре очка отстает от Франции и на одно очко опережает боснийцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эксперт нашел место для Малиновского в сборной Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

На Ку-клукс-клан сделали облаву

Террористы атаковали Бали: 202 человека погибли

Мільйони літрів пива і атракціони - запустили унікальний фестиваль

После 21 дня в открытом океане экспедиция Колумба открыла Америку

Самое читаемое
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
 Просмотров: 7542
Монохром, френч и анимализм: 7 идей с трендовым цветом маникюра
Монохром, френч и анимализм: 7 идей с трендовым цветом маникюра
7
 Просмотров: 6903
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
10
 Просмотров: 6570
Юлии Саниной - 31. Самые соблазнительные фото солистки The Hardkiss
Юлии Саниной - 31. Самые соблазнительные фото солистки The Hardkiss
10
 Просмотров: 5256
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
 Просмотров: 4655
Спорт
Сборной Украины не хватает Коноплянки - Морозюк
Сборной Украины не хватает Коноплянки - Морозюк
 Просмотров: 72
Белорусские власти хочят отправить в армию форварда "Динамо"
Белорусские власти хочят отправить в армию форварда "Динамо" Просмотров: 504
Бывший тренер "Шахтера" трудоустроился в Португалии
Бывший тренер "Шахтера" трудоустроился в Португалии Просмотров: 189
Лидер "Шахтера" близок к завершению карьеры
Лидер "Шахтера" близок к завершению карьеры Просмотров: 297
Новичок "Динамо" не хотел играть в России
Новичок "Динамо" не хотел играть в России Просмотров: 423
Больше всего комментируют
8
Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок
5
"За*бало": возле дома Зеленского в Конча-Заспе проходит акция протеста
4
Активисты требуют указывать на баннерах "Большого строительства", что его ведут на деньги с налогов
3
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
1
В Варшаве вышли протестовать 100 тыс. человек
Голосов: 206
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть