Эксперт нашел место для Малиновского в сборной Украины

Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук считает, что полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может быть полезен национальной команде.

Наставник сборной Украины Александр Петраков может использовать Малиновского на позиции оттянутого форварда.

"Жду очередного финала для" сине-желтых ". Только так мы сможем добиться максимального результата. Важно, чтобы к матчу с боснийцами команда успела восстановиться. На большую ротацию нам рассчитывать не стоит, ведь кадрового потенциала нам пока не хватает.

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Незаменимых футболистов не бывает. В данном случае команда сыграла отлично. Но те же Малиновский, Александр Зинченко только бы усилили сборную. Говорят, что Малиновский не подходит для схемы игры Петракова. Да подходит он. Наставник может сыграть с тактической расстановкой 3-4-1-2. И именно там, где единица, на позиции ложной девятки, Малиновский действует как убийца. Надеюсь, что все будет хорошо и Руслан вернется в сборную. От этого наша команда только выиграет", - сказал Шевчук в комментарии Zbirna.com.

Александр Петраков не вызывал Руслана Малиновского на матчи сборной в октябре. Матч Украина - Босния и Герцеговина состоится 12 октября в 21:45 на "Арене Львов". Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте. Сборная Украины занимает второе место в группе. Команда Александра Петракова на четыре очка отстает от Франции и на одно очко опережает боснийцев.