Блохин не хотел ставить игроков "Шахтера" на матчи сборной Украины

Олег Блохин сейчас работает в УАФ. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук заявил, что Олег Блохин на Евро-2012 давал меньше игровой практики футболистам "Шахтера", зная, что возглавит "Динамо".

"На Евро-2012 Блохин меня взял, но в стартовый состав не ставил, как и Селезнева и Кучера. Ракицкого на последний матч поставил. Здесь была политика. Что бы ни говорили, я на 100% уверен, что Блохин это сам знает. Он тогда понимал, что после этого получит работу в "Динамо", это уже все знали.

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Он уже больше ставил динамовских игроков. В тот момент играли Хачериди и Михалик. Он мог сделать ротацию – Кучер и Ракицкий, дать им возможность.

"Все в команде уже понимали и знали, что это новый главный тренер "Динамо". Так что не надо это говорить. Игроков "Шахтера" он уже больше в сторону, а динамовцев – в состав, – сказал Шевчук в эфире канала "ПРЯМАЯ КРАСНАЯ".

Блохин возглавил сборную Украины 21 апреля 2011 года, а 25 сентября 2012-го после Евро-2012 сменил Юрия Семина в должности коуча "Динамо". Вячеслав Шевчук завершил карьеру в 2017 году. Возглавлял "Олимпик", сейчас находится без работы.