Вратари с таким опытом не должны пропускать такие голы - Хацкевич

Хацкевич назвал причину поражения от "Шахтера". Фото: УНИАН

Главные тренеры "Динамо" и "Шахтера" прокомментировали финальный матч.

Наствник "горняков" Паулу Фонсека:

"Прежде всего, хочу сказать, что это было классное зрелище. Сегодня была невероятная атмосфера на стадионе. Я очень счастлив выигрывать трофеи в таком большом клубе как "Шахтер". Эта победа посвящается нашим болельщикам.

Сегодня победила лучшая команда, команда, которая вела игра. Мы были ближе к тому, чтобы забить еще, чем "Динамо". Полностью контролировали игру, были надежными в обороне. Но в то же время, очень непросто забивать "киевлянам", они очень хорошо обороняются. Но сегодня у нас была идеальная стратегия. Мы забивали в правильные моменты. Выжидали момент, чтобы выйти в атаку и смогли это сделать. Мы заслуженно победили.

Первый тайм был равным, а вот во втором "Шахтер" значительно превосходил соперника. "Динамо" - замечательная команда, с ними всегда много трудностей. У "Динамо" отличный наставник, я уважаю его не только как тренера, но и как человека. Но сегодня мы были лучше", - сказал тренер в эфире телеканала "Футбол1"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич:

"Пропущенные голы говорят о классе игроков. Мы бросаем аут, ошибка на чужой половине поля. Провал на левом фланге защиты. Надо будет смотреть, чья ошибка.

Ну, а второй мяч ... Вратарь с таким опытом, как у Бойко, не имеет права пропускать такие мячи. Гармаш начал куда-то спешить, когда у нас держался мяч и мы контролировали игру. Первый тайм мы контролировали игру. Но повторюсь, все решает класс игроков.

У "Шахтера" также были ошибки, но мы ими воспользоваться не смогли. У нас молодая команда, нам еще работать и работать. Как в плане ментальности, так и над техникой, тактикой. Но если объективно, то команда в таком составе всего три месяца. Понятно, что будут хорошие матчи, а будут и провальные ", - сказал наставник.

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