Вратарь "Вулверхэмптона" получил ужасную травму в матче против "Ливерпуля"

Руи Патрисио проводит 3-й сезон играет в АПЛ. Фото: Gettyimages.com

В поединке 28-го тура чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" на выезде обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 1:0.

Судьбу поединка решил единственный забитый гол Хотою в добавленное к 1-му тайму время. Португалец отличился после стремительной контратаки гостей.

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Матч запомнился ужасной травмой вратаря хозяев. За 3 мин. до конца игры голкипер "Вулверхэмптона" Руй Патрисиу получил серьезную травму. Его одноклубник Конор Коуди столкнулся с португальцем и нанес ему удар по голове. Патрисиу потерял сознание. Матч приостановили почти на 15 мин., вратарю оказывали помощь за пределами поля.

Руи Патрисиу выступает за "Вулверхэмптон" с 2018 года. До этого 12 сезонов защищал ворота "Спортинга". "Волки" идут на 13-м месте в АПЛ. "Ливерпуль" занимает 6-е место. Команда Юргена Клоппа отстает от зоны Лиги чемпионов на 5 очков. Лидирует в турнирной таблице МС.