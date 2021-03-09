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вторник, 09 марта 2021 15:00

"Ливерпуль" определился с будущим Клоппа

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&quot;Ливерпуль&quot; определился с будущим Клоппа
Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Фото: Reuters

Руководство "Ливерпуля" не планирует увольнять наставника команды 53-летнего Юргена Клоппа.

В компании Fenway Sports Group, которая владеет "Ливерпулем", сохраняют полное доверие к немецкому тренеру, сообщает The Times.

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"Мерсисайдцы" уступил "Фулхему" в 27-м туре АПЛ. Это 6-е поражение подряд на своем поле является клубным антирекордом. Команда скатилась с 1-го места в середину турнирной таблицы и рискует остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

В Fenway Sports Group верят, что немец сможет преодолеть кризис и привести команду к новым успехам.

В текущем сезоне "Ливерпуль" занимает 8-е место в АПЛ, имея в активе 43 очка в 28 матчах. Лидер турнирной таблицы "Манчестер Сити" в своем активе имеет на 22 очка больше.

В 1/8 Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил на нейтральном поле "Лейпциг" - 2:0. Ответный матч состоится в Англии 10 марта. Начало игры в 22:00.

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Дата
09
марта

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