Лёв официально покинет сборную Германии

Йоахим Лёв 17 лет сезонов работал со сборной Германии. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Германии 61-летний Йоахим Лёв покинет свой пост по окончании чемпионата Европы -2020/21.

Немецкий наставник сам решил покинуть пост, хотя его соглашение действовало до начала Кубка мира-2022, сообщает сайт Немецкого футбольного союза.

Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством национальная команда выступила на 6 крупных турнирах и сумела в 2014 году стать обладателем Кубка мира в Бразилии.

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Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призером Евро и бронзовым призером Кубка мира-2010. В 2017-м команда выиграла Кубок конфедераций.

Последний крупный турнир, Кубок мира - 2018, завершился для сборной Германии провалом. На тот момент действующие победители соревнований не смогли преодолеть групповой этап. Несмотря на это, Лёв продолжил работу с командой.

СМИ называют одним из кандидатов на пост наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Йоахим Лев начал тренерскую карьеру в 1994 году. Работал с "Штутгартом", "Фенербахче," Карлсруэ"," Аустрией ". С 2004-го входил в тренерский штаб сборной Германии, а в 2006 году возглавил" бундестим". Соперникам сборной Германии на Евро-2020/21 будут Франция, Португалия и Венгрия. В Лиге наций сезона-2020 сборная Германии была соперником Украины. Команда Лёва дважды оказалась сильнее - 1:2 и 1:3.