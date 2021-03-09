Команда Ярмоленка приблизилась к зоне Лиги чемпионов

Джесси Лингард в начале 2020 года присоединился к "Вест Хэму". Фото: Gettyimages.com

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" дома победил "Лидс" - 2:0.

"Молотобойцы" забили дважды еще в 1-м тайме. Сначала Джесси Лингард не реализовал пенальти, но удачно сыграл на добивании.

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Удвоил преимущество "Вест Хэма" Крейг Доусон, который смог забить после подачи углового.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко не попал в заявку своей команды. Украинец залечивает травму колена.

В другом матче 27-го тура понедельника "Челси" не имел проблем с "Эвертоном" - 2:0. "Вест Хэм" набрала 48 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице. От зоны Лиги чемпионов команда Ярмоленко отстает на 2 балла. В следующем туре "Вест Хэм" сыграет с "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд", а "Лидс" примет "Челси".