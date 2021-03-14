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воскресенье, 14 марта 2021 14:05

Ван Дейк не сыграет на Евро-2021

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Ван Дейк не сыграет на Евро-2021
Вирджил Ван Дейк претендовал на "Золотой мяч-2019"Фото: Skysports.com

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не ожидает, что защитники Вирджил Ван Дейк и Джо Гомес сыграют на летнем Евро-2020. Об этом сообщает Sky Sports.

По словам наставника "красных", центральные защитники, которые уже несколько месяцев находятся вне игры из-за серьезных травм, будут готовы лишь на предсезонной подготовке в июле.

Ван Дейк, Гомес и Жоэль Матип не будут участвовать в оставшихся матчах нынешнего сезона, поскольку они находятся в лазарете с октября, ноября и января соответственно.

"Информация, которой я располагаю, говорит о том, что их участие в Евро маловероятно. Мы все надеемся, что они будут готовы начать предсезонную подготовку вместе с нами. С Жоэлем ситуация такая же. У них всех очень серьезные травмы, поэтому пока даже речи нет о том, в каких матчах они могут сыграть. Если они смогут тренироваться с нами, мы будем счастливы, но про Евро я не думал", — сказал Клопп.

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Ван Дейк является лучшим защитником сборной Нидерландов – первого соперника Украины на Евро-2021. По плану организаторов игра между ними состоится в Амстердаме 13 июня. Ранее сборную Нидерландов покинул наставник Рональд Куман.

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